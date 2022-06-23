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美研究：BA.4及BA.5或逃避抗體攻擊 兩類人增感染風險

環球社會熱點 13:54 2022/06/23

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變種新冠病毒Omicron肆虐全球，導致爆發新一波疫情。美國哈佛醫學院最新研究發現，Omicron亞變種BA.4及BA.5或能逃避抗體攻擊，增加已完全接種新冠疫苗民眾、或曾確診人士突破感染風險。

歐洲確診人數反彈 專家籲勿鬆懈防疫 【下一頁】

新加坡推85億支援計劃 助民眾克服通脹危機 【下一頁】

哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center，BIDMC）周三（22日）在《新英格蘭醫學雜誌》發表研究，顯示27名已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的實驗參與者在接種第3針兩周後，體內對BA.4及BA.5的中和抗體水平，較原始病毒株為低。研究人員在27名曾感染Omicron的參與者中，亦發現類似結果。

研究反映曾確診感染者及已打第3針人士體內，中和Omicron亞變種BA.4及BA.5的抗體水平較原始新冠病毒株低3倍。數據表明，BA.4及BA.5更能逃避抗體攻擊，增加突破感染的風險。研究作者、巴魯什博士（Dan Barouch）強調，接種新冠疫苗可提供實質保護，減低感染後變成重症。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）周二（21日）數據，美國上周有35%新增確診屬BA.4及BA.5，按周增加6個百分點。歐洲疾病預防與控制中心指，預料BA.4及BA.5於未來數周將成為美國、英國及歐洲多國主流病毒株。

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責任編輯：郭麗明

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