【會計產業】智能會計平台　中小企慳錢又省時

▲ Binery聯合創辦人沈忠柏與拍檔不是會計師，要商家願意採用公司服務，就需在科技方面着手。（湯致遠攝）

會計工作一向被認為複雜煩瑣，不少企業會將其外判給會計公司處理，但費用往往較高。

有本地初創看準中小企在處理會計業務上的痛點，投資7位數創立智能會計平台，利用AI技術分析現金流狀況、資產及負債等，支援企業決策的關鍵資訊。

Binery聯合創辦人沈忠柏與拍檔觀察到，傳統會計師樓主要服務上市公司及中小企，但隨着初創及微小企業的數量增加，市場上未有太多會計師樓為這些企業提供服務，因此兩人看準市場缺口，在2020年成立智能會計平台Binery。

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科技融入系統 改革傳統模式

記帳對企業了解營運支出相當重要，這也是不少企業面對的難題。沈忠柏指出，對於一些高交易量的行業，如零售、餐飲等，每日會收到大量實體發票，但未必能夠即時輸入系統中，導致記帳變得混亂。平台利用光學文字辨識（Optical Character Recognition，OCR）技術，解決這些企業的痛點。

用戶只需拍攝實體發票並上載至平台，系統就會自動辨識重複且容易出錯的手寫收據，並適用於銀行對帳單，省卻了商戶輸入資料的時間。

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除了滙入資料，Binery亦夥拍雲端會計系統Xero，協助企業減少煩瑣會計工作，如現金流狀況、資產及負債等，並以人工智能（AI）了解及分析以上數據，助企業獲得有助決策的關鍵資訊。至於會計資料，亦會自動儲存於雲端系統中，實現無紙化管理，而客戶也可以隨時在雲端系統存取資料。

沈忠柏表示，會計數碼化是大勢所趨，預計未來5至10年會計工作將走向自動化。

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記者：廖淑瑩

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