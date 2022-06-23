【Twitter】收購在即　Twitter推兩大功能方便商家及用戶

▲ Twitter官方表示，將會推出「Note」功能，允許用戶以撰寫Blog文章的形式，文字、圖片與影片一起顯示。讀者可以在動態牆發現該貼文，並點擊進行深度閱讀。

社交平台Twitter即將被Elon Musk收購，過往主打精簡風格的Twitter，在功能上會有所改變。除了允許Shopify賣家透過連結Twitter增加生意額，也推出「Note」功能，放寬貼文的字數限制。

Twitter官方表示，將會推出「Note」功能，允許用戶以撰寫Blog文章的形式，文字、圖片與影片一起顯示。讀者可以在動態牆發現該貼文，並點擊進行深度閱讀。

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改變簡約風格



《The Verge》分析，此舉將會徹底改變Twitter的特色。平台往主以打短文，單篇僅限制280個字，而Note功能開放後將能讓創作者有更多書寫空間。不過根據官方說法，文章長度仍是限制在2500個字，標題則為100個字母。

另一方面，Twitter與Shopify合作，讓Shopify商家與Twitter帳號建立連結後，即可將原本在Shopify的上架商品資訊同步至Twitter，繼而透過Twitter渠道增加商品曝光率，但最終消費交易還是在Shopify網站完成。

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責任編輯：廖淑瑩

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