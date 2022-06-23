【互聯網醫療】德勤：中國互聯網醫療商業模式仍有待優化　料未來數年細分賽道有更多併購整合

▲ 德勤：中國互聯網醫療商業模式仍有待優化 料未來數年細分賽道有更多併購整合

德勤中國生命科學與醫療行業主管合夥人簡思華表示，互聯網醫療行業目前面臨的最大困境，是如何將自己手中的數據和流量資產詮釋成可持續商業模式，料未來幾年在細分賽道上會有更多併購和整合，商業合作模式有更大優化，以真正將數據流量資產轉化為真正有價值的產品和服務。

近期資本市場對互聯網醫療的熱度有所下降，簡思華認為，資本市場行為往往比較短期，很難把握相關企業在中長期的發展，因此近期的資本市場行為並不具代表性。而從投資者角度考慮，互聯網醫院企業目前在自己產品和解決方案的設計、商業化及未來變現模式上，的確還要有更多及更清晰的資本故事，以令市場明白互聯網醫療產業在中國醫療市場中的價值。

中國城鎮化人口進一步擴大 大健康領域存多種機會

德勤中國生命科學與醫療行業管理諮詢合夥人謝崢表示，未來中國社會將會繼續往老齡化及城鎮化發展，而在2030年城鎮化人口或將達至10億，因此大健康領域將存在多方面的機遇，當中包括更豐富、更精準定位的醫療和醫藥產品，線上問診以達至早篩早診疑難篩查。

商業保險同樣是中國醫療健康生態的重要一環。德勤中國金融行業管理諮詢合夥人段蕾表示，因中國醫療體系巨大的結構性差異，對於中國健康保險公司商業保險公司而言，在中國健康生態體系中，需要從4個方面參與健康大系統的建設，當中與公立醫院的合作仍然是保險公司參加醫療生態的核心組成部分。

此外，段蕾表示，商業保險公司可與互聯網醫院、線上醫療平台合作；或與第三方醫療數據公司在股權、戰略和業務三方面進行合作，通過數據模型的分析，在監管允許範圍內，嘗試對細分客群進行精準產品設計。

她預計，商業保險戰略會產生分化，但有些方面不變，例如保險公司仍將持續通過數據驅動產品創新，精準營銷，管理醫療費用等，這有助進一步將醫療健康行業的資產和傳統保險業務進行融合，優化大生態經營效率。

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