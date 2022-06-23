【3D打印】3D打印火箭Terran-1送抵發射站　料最快下月發射

▲ 美國太空新創公司Relativity Space將3D打印技術加入太空科技，成功建成3D打印火箭Terran-1，並將其運送至卡納維拉角太空軍基地發射站。（法新社資料圖片）

近年的3D打印技術愈漸成熟，常用於房屋興建。美國太空新創公司Relativity Space將3D打印技術加入太空科技，成功建成3D打印火箭Terran-1，並將其運送至卡納維拉角太空軍基地發射站（Florida’s Cape Canaveral Space Force Station），預料於7至8月可進行首次軌道發射嘗試。

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據外媒《Teslarati》報道，太空新創公司Relativity Space早前於Twitter上宣布，已分別將3D打印火箭Terran-1、RS1和Alpha運送至佛羅里達州、阿拉斯加州和加利福尼亞州的發射站。當中，Terran-1有9個3D打印的鋁製助推器引擎，整個Terran-1有近9成也是由3D打印出來，空載重量約為9.3噸，而RS1和Alpha的設計性能與Terran-1類近。

Relativity Space行政總裁Tim Ellis承認，發射計劃比原定目標落後了大約2年，但Tim Ellis豪言經過該企2年的研發和改進，Terran-1在開發過程十分順利，並沒有經歷過重大的階段性失敗。有消息指Terran-1將於7月至8月期間進行首次軌道發射嘗試，惟消息尚有待官方認證。

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責任編輯：文睿

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