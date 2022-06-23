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【行業趨勢】 報告：中國醫療體系加快轉型　料2030年建「全民智慧健康管理」新模式

科技 13:24 2022/06/23

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德勤預計，眾多虛擬醫療和社群形式的醫療服務模式將變得更普及，這些服務包括AI營養師、心理健康虛擬課程、利用感官技術進行的疾病管理、數碼療法、遊戲化康復治療項目等。（法新社）

人口老齡化是中國政府近年關注的重點，加上新冠疫情持續在各省爆發，為解決基層診斷和醫療服務能力不足等問題，中國醫療體系轉型變得更迫切。德勤（Deloitte）發表《2030中國健康生態體系》報告預測，醫療體系將進一步呈國有化趨勢，並會建立「全民智慧健康管理」新模式，透過人工智能（AI）和區塊鏈等技術，提升全民人口健康。

政府帶量採購常規化

隨著中國人口老齡化速度加快，預計65歲以上人口佔比將於 2030年升至 17%，因此傳統的醫療服務和保障系統將難以滿足需求。德勤預測，全國醫療體系轉型將繼續呈國有化趨勢，政府將會以提升醫療體系的效率，及完善成本管理能力作為首要任務。例如，政府帶量採購將成為大多數藥品和醫療器械的常規採購方式；而仿製藥和國產替代醫療產品將成為重點投資領域。

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另一方面，中國消費者也愈來愈注重和追求身心健康，該報告認為，政府在醫療體系的轉型上，將會打造基於智慧城市和智慧醫療的建立「全民智慧健康管理」新模式，來提升醫療服務水平。

各個地區將建立一個由大規模、區域互聯的健康管理中心組成的網絡，負責管理本地社區、公共交通系統、零售設施和衛生機構的多層公共智慧醫療基礎設施，以便及時監測人口健康情況，並通過共享和按需分配的方式，快速有效地調動醫療資源。

仿傚西方市場     設責任醫療組織

同時，公共醫療和醫保支付機構會也會進行深度整合，設立類似西方市場的責任醫療組織。這類組織將透過區域健康管理中心的數據，提供符合衛生經濟效益的全方位人口醫療健康服務，例如健康管理、疾病預防和管理、身心康復，以及社區老年護理服務等。

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德勤預計，中國的健康消費市場也會持續擴張，透過AI、可穿戴設備和區塊鏈等技術的應用，大多數醫療服務將實現去中心化，讓消費者無論在家中、周邊社區和異地，都能使用這些服務。

再者，眾多虛擬醫療和社群形式的醫療服務模式將變得更普及，這些服務包括AI營養師、心理健康虛擬課程、利用感官技術進行的疾病管理、數碼療法、遊戲化康復治療項目等。

推行優惠政策    引入外國醫療產品

雖然地緣政治和貿易衝突仍然存在，但德勤預料，中國仍會採用以市場為導向的激勵措施來推動醫療創新，從而偉供更精準的醫療服務。透過推行更多優惠政策，鼓勵外國公司與國內公司合作，將精準的醫療產品入中國，例如細胞療法、基因編輯、數碼藥物等。

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此外，中國政府將繼續建立大量國際科研合作，培養更多複合型的科研和管理人才，加速研究成果本的轉化，打造中國成下一代療法、診斷和醫療技術等創新科技的全球中心和孵化基地。

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記者：陳卓賢

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