▲ 【舜宇2382】舜宇削全球手機出貨量預測至12.2億部 料受累疫情、通脹及俄烏戰爭等 今年目標提高盈利能力

受累供應鏈限制及消費者需求減弱，全球智能手機出貨量承壓。舜宇光學 （02382） 今日稍後舉行投資者日，分享光學市場發展及技術趨勢。舜宇光學在投資者日簡報中提到，受全球疫情、海外地區戰爭、全球通脹和消費疲軟等影響，2022年智能手機整體需求大幅下滑。

舜宇光學預計今年全球智能手機出貨量將按年跌7.9%至 12.2 億部，較2022年初預測下降10.9%。

成本壓力增大 手機平均攝像頭數量持續下降

舜宇光學提到，需求疲軟、市場競爭激烈等因素導致成本壓力增大；手機攝像頭的配置和規格似乎有所下降；每部手機的平均攝像頭數量持續下降。舜宇提到，可折疊智能手機密集發布，超薄相機成為市場趨勢；高端智能手機更注重出色的圖像性能體驗。

今年手機行業吹起逆風，舜宇光學強調，今年目標是繼續提高盈利能力，並提出多項策略，包括發揮技術優勢和產品創新，增加國內客戶粘性，加強海外客戶業務發展；提升執行器核心部件（包括OIS）研發等能力； 實現鏡頭、執行器和模塊集成設計； 加強攝像頭模組產品系統集成能力。

通過越南印度工廠提升全球供應能力 加快新業務規劃

舜宇又稱，要發揮規模優勢，不斷提升產品成本競爭力；會通過在越南和印度的工廠規模化運營，進一步提升全球供應能力，同時繼續推進工廠數字化、智能化建設，加強發揮技術優勢，開發和拓展XR、AIoT領域的產品線，加快新業務的戰略規劃和發展。

舜宇光學又料，今年中國智能手機出貨量將較2021年下降16.9%至2.6億部，較2022年初預測下降17.1%。而歐洲方面，受累俄烏戰爭，今年歐洲智能手機出貨量將按年下降15%至1.7億部，較2022年初預測下降19%。

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編輯：李哲毅