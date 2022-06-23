【供應鏈】海上供應鏈中斷　航空貨運需求將大增

▲ 有航空運輸業代表預計，在供應鏈持續中斷情況下，今年的航空貨運需求將繼續增加。（法新社圖片社）

近日，港口堵塞再次成為全球供應鏈問題，業者不得不增加對空運的依賴。有航空運輸業代表預計，在供應鏈持續中斷情況下，今年的航空貨運需求將繼續增加。

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根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，預計今年航空貨運業將運送超過6800萬噸貨物，創歷史新高。與2019年相比，業界上年對航空貨運的需求增長了約7%，而需求的增長主要是由於海運中斷。

數據更顯示，在空運需求增加的情況下，使用客機運送貨物需求急升，未來幾年將客機改裝成貨機的數量將比疫情前的水平還要多。

海空運成本差異比過往小

根據貨運預訂平台Freightos統計，從南韓運送貨物到洛杉磯的海運成本為831美元（約6522港元），空運成本為1752美元（約1.3萬港元）。儘管與海運相比，空運貨物的成本更高，但現在的成本差異已比過往小。

芝加哥羅克福德國際機場（Chicago Rockford International Airport）營運副主任表示，達飛集團（CMA CGM）等海運公司看好空運市場，現在也另成立航空公司，瞄準托運人需要空運來滿足客戶需求、必須為所有客戶提供解決方案的市場。

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責任編輯：李智美