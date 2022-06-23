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【會計監管】財匯局上年度專業人員流失率增4倍至11%　有信心年底擴員近一倍

股市 15:44 2022/06/23

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財匯局上年度專業人員流失率增4倍至11%　有信心年底擴員近一倍

財務匯報局今年10月接手會計師公司多項法定監管職能，財匯局主席黃天佑表示，轉型成會計及財務匯報局時，人手編制將由3月底年結的59人大增至115人，惟他透露上年度財匯局員工流失率惡化，情況令董事會緊張。他強調，現時招聘流程順利，能配合該局第四季擴大職能。

黃天佑表示，法律和會計專業團隊流失率達11%，較前一年約2.1%顯著增加；支援團隊流失率則佔19%，與前一年度相若。

近期多家金融監管機構都披露上年度人手流失率提高，證監會上年度流率升至12%，初級專業人手更失25%。金管局人手流失率也升至7%。

黃天佑稱，根據預算安排，財匯局本年度整體加薪約3%，正考慮令職效未達標的員工凍薪，集中為職效較佳同事有較高加薪幅度。他補充，作為監管機構，難以單憑薪酬與商界爭奪人才，希望能吸引對監管富責任感的人手。

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記者：麥德銘

財匯局主席黃天佑表示，人手緊張是行內的共同問題。

金融監管機構 就業 財務匯報局 會計

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