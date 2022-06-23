梅鐸據報第4次離婚 料不影響企業持股

傳媒大亨梅鐸據報正與美國前超模傑里‧霍爾離婚，是次為梅鐸第4次離婚。據報梅鐸身邊眾人皆對消息感到震驚，但料不會對梅鐸旗下傳媒集團產生影響。梅鐸此前曾3度結婚，其中第3任妻子為華裔鄧文迪。

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《紐約時報》引述兩名消息人士報道，《霍士新聞》集團創辦人梅鐸（Rupert Murdoch）正和傑里‧霍爾（Jerry Hall）辦理離婚手續。報道指梅鐸身邊熟人皆對消息感到意外，但指消息或不會影響他對企業所持股份。梅鐸發言人拒絕評論消息。

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梅鐸不但身為《霍士新聞》創辦人，亦持有《華爾街日報》。英國《太陽報》及澳洲《天空新聞網》亦屬其集團。由於《霍士新聞》立場右傾，據報他因此曾被美國總統拜登（Joe Biden）批評為「最危險的人」。

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梅鐸和傑里‧霍爾於2016年結婚，兩人當時更舉辦世紀婚禮。梅鐸在結婚當日於社交平台Twitter上表示，自覺是世上最幸運及幸福的男人。兩人於2019年時候，斥資1,125萬英鎊（約1.1億港元），在倫敦附近的泰晤士河畔亨利（Henley-on-Thames） 置業。去年舉行豪華派對慶祝梅鐸90歲生日，過百人出席。

現年91歲的梅鐸此前曾有3段婚姻，首名妻子為澳籍女子Patricia Booker，兩人於1956年結婚，但9年後就離婚。梅鐸於同年和記者Anna Torv結婚，兩人婚姻維持32年，是他至今維持時間最長的婚姻。第三任妻子則為華裔女子鄧文迪，兩人育有兩名女兒。

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責任編輯：李俊儀