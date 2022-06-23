【業績｜醫美股】醫思健康午後跌逾3%　上財年收入增逾四成至31億元、純利微升2.4%　未來將涉足房地產、保險及製藥等

▲ 【業績｜醫美股】醫思健康3月底止財年收入增逾四成至31億元、純利微升2.4% 未來將涉足房地產、保險及製藥等

近月動作頻頻的醫思健康 （02138） 公布截至3月底的全年業績，期內收入31.22億元，按年增40.7%；純利1.98億元，按年增2.4%；每股盈利17.1元，按年跌9.0%。

醫思健康派末期息每股4.2仙，連同中期息10.2仙，全年派14.4仙，按年少9.4%，醫思健康午後跌3.5%，報7.61元，以此推算，股息率約1.9厘。

醫思健康品牌超過40個 將與房地產、保險等5大領域夥伴合作

醫思健康稱，集團推行多品牌策略目前旗下品牌矩陣涵蓋超過40個品牌，包括醫療美學醫療及美容養生。

醫思健康進一步稱，要通過與五大領域戰略夥伴之合作，逐步搭建一個可實現產業鏈縱深整合的大健康閉環生態系統。房地產方面，與業主合作建立可供自用之定制醫療級大廈，提升運營效率；保險方面，會開發全新健康保險產品及客戶體驗，同時優化成本提升運營效率。

今月入股金馬倫道重建項目

上財年醫思健康收購獸醫業務、醫療服務中心PMC、庇利積臣牙科醫務所、入股健力保健集團。今月醫思健康向亞洲聯合基建 （00711） 及凱龍瑞集團管理旗下尖沙咀金馬倫道重建項目，涉資最多2.75億元。

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編輯：李哲毅