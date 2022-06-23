▲ 【下半年展望】摩通：中資股下半年較亞洲新興市場及全球股市更受注目 看好5大投資主題

中資股上半年受疫情打擊表現不滯，摩根大通認為，中國股市下半年將較亞洲新興市場和全球股市變得更引人注目，主要由於經常帳盈利持續、中央有空間推出更多刺激政策、財務成本偏低及通脹受控。摩通指，MSCI中國指數目前估值吸引，即使今年每股盈利增長削半，估值仍僅處於2016年以來平均值約12倍，並僅略高於2010年以來的平均值11.2倍。

增持能源工業非必需消費品等行業

摩通偏好優質價值股及增長股，建議「增持」。該行指，行業整合潮，對於健康及領導地位的公司有利，重點增持能源、工業（減碳及自動化）、非必需消費品（汽車）、遊戲行業，並自去年底以來調高電商至增持評級。摩通並建議「減持」必需消費品、金融、內房行業，資訊科技（IT）、醫療保健、原材料及公用行業則予「中性」評級。

摩通稱，下半年有五大投資主題：（1）農村繁榮，低線城市的消費開支料較高線成本為高；（2）互聯網回歸：成本優化下，互聯網平台將開啟新篇章；（3）綠色基建：包括可再生能源上下游企業及電動車生態系統；（4）中國消費；（5）中國關稅減免。

摩通維持MSCI中國指數年底目標價，基本情境預測為116點，預期中國宏觀經濟穩健、監管正常化、行業整合、成本下降、中美關係改善、中國於年底重新開關等，預期今年收入及每股盈利均可增長11%。該行對MSCI中國指數年底目標價，最樂觀預測及最悲觀預測分別為123點及98點。

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