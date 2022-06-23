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約翰遜批反盧旺達計劃人士 「高人一等姿態睇非洲國家」

環球社會熱點 12:39 2022/06/23

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英國因歐洲人權法院介入未能成功遣送尋求庇護者至盧旺達，政府正尋求對策。首相約翰遜近日批評，反對盧旺達遣送計劃者對當地展現一種「高人一等」姿態。他指在當地舉行英聯邦首腦會議時，正好展示計劃及盧旺達可以提供予難民的幫助。

英國要非法入境者戴電子追蹤器 被批難民當罪犯 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周三（22日）表示，期望周四（23日）到訪盧旺達（Rwanda）及參與在當地舉行的英聯邦首腦會議後，有助消除反對派對當地呈現的「高人一等」（condescending）姿態。約翰遜希望讓外界更了解，計劃及盧旺達可以為難民提供的援助。

早前有傳王儲查理斯（Prince Charles）曾私下批評，英國政府的盧旺達難民遣送政策令人感到震驚。約翰遜稱無證據確認查理斯的批評，並堅持遣送尋求庇護者是合理及經過思考的政策。兩人會在周五（24日）見面，查理斯首次代表英女王出席英聯邦首腦會議。

英取消首班遣送難民至盧旺達航班 歐洲人權法院介入 【下一頁】

英國原定上周啟航首班機，安排尋求庇護者遣送至盧旺達。但由於歐洲人權法院（ECHR）的裁決，英國取消首班遣送難民航班。英國政府其後宣布，將制定新法嘗試降低涉及英國的ECHR裁決影響力。

今年初英國與盧旺達達成合作協議，遣送由法國前往英國尋求庇護的難民送至當地，初期成本料約1.2億英鎊（約12.4億港元）。計劃卻受到英國政界及關注組織猛烈批評，指做法可恥、殘忍、不人道、不可行及浪費公帑。

英國政府堅持，計劃將解決難民冒險橫渡英倫海峽﹑偷渡前往英國的問題，亦可粉碎以偷渡為主的不法商業模式。

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責任編輯：吳漢培

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