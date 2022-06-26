【機械狗】美國陸軍借出機械狗Spot　助烏克蘭清理地雷和軍械

▲ 美國陸軍同意借出機械狗「Spot」，以協助美國非營利組織清理烏克蘭的地雷和其他軍械。（官方截圖）

俄烏局勢持續緊張，近日有消息人士透露，美國陸軍同意借出機械狗「Spot」，以協助美國非營利組織清理烏克蘭的地雷和其他軍械，更可以訓練機械狗Spot在沒有人類幫助的情況下自動執行重複性任務。

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據外媒《Foreignpolicy》報道，美國非營利組織HALO Trust與美國陸軍長期合作，主要協助美國和其他國家清除因戰爭而遺留下來的地雷和軍械。有知情人士透露，美軍同意HALO Trust借出機械狗Spot，以協助烏克蘭清除俄羅斯宣戰所帶來的地雷和軍械。

據悉，Spot可以將50至100個未爆炸的炸彈，如集束炸彈，拖到遠離民居的泥坑中安全引爆。此外，Spot能在沒有人類協助的情況下，自動執行重複性任務，如定期撿起子彈。HALO Trust執行董事Chris Whatley表示，Spot於去年的測試中，它在擠逼和不穩定的環境中，仍能如常運作。他相信Spot的工作性能貼合烏克蘭目前的情況，有信心Spot能有效和大量清理烏克蘭當地的地雷。

事實上，愈來愈多排雷人員使用機械人和電子科技協助排雷工作，如線切割機和地雷探測器，以降低他們在現場被炸傷的風險。

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責任編輯：文睿

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