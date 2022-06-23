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【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後

股市 12:21 2022/06/23

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【智能手機】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後

全球繼續追捧蘋果（Apple，美：APPL）iPhone，市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，4月全球十大最暢銷智能手機排行榜中，5款iPhone 上榜，同時包辦冠、亞、季、殿，當中以iPhone 13機型銷量全球最高，佔全球銷量5.5%。

蘋果iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro和iPhone 12，iPhone SE 3（即SE 2022）分別排行2、3、4及7，市佔率為3.4%、1.8%、1.6%及1.4%。

iPhone 12銷量回春 SE 2022在日本表現出色

報告指出，最近推出iPhone SE 2022實現三位數的按月增長，成功打入全球前10位暢銷智能手機，iPhone SE 2022在日本的表現尤為出色，佔據日本18%的智能手機市場份額。然而在美國的表現不平平。前年推出的iPhone 12銷量回春，日本和印度銷量明顯增加。

三星（Samsung）在榜單中佔據了四個位置，其最新旗艦產品 Galaxy S22 Ultra 排名第5。Galaxy A 系列設備定位不同的價位並針對不同的客戶，幫助三星再次佔據了三個位置，A13、A03 Core及A53 5G分別排行第6、8及9。

小米一機上榜 近月面臨供應問題

報告指出，儘管小米 （01810） 4 月份銷量持平，但佔小米總銷量11%的 Redmi Note 11 LTE 在 4 月份仍位居第10位。報告指，小米一直面臨供應問題，其4月份整體銷售額按年下降約 25%。

【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部

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港股 美股 小米集團－W（01810） 蘋果（Apple，美：AAPL）

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