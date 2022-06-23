▲ 【大行報告】瑞信：2024年中場賭收只能回復疫情前80% 降濠賭股目標價10%至59%（附目標價）

內地近年致力遏止跨境博彩，瑞信認為，即使未來疫情消退，生活回復正常化，賭場常客（特別是廣東以外）的限制仍然存在，因此預期2024年中場博彩收入（GGR）只能回復疫情前80%，較早前估計的低18個百分點。

瑞信下調賭收預測後，一併將濠賭股目標價調低10%至59%，以反映需求疲弱。該行預期，中共20大後，出入境放寬只會於明年首季出現，博彩稅調高1%，而且基於消閒旅客的市場推廣開支較高，預期中場毛利率較低。

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由於市場濠賭行業預期偏低，所以即使再有負面消息，濠賭股的下跌空間料有限，預期短線盈利亦缺乏驚喜。瑞信稱，雖然長線投資者或會選擇收集及等待，因無風險利率較高，但行業復甦高度不明朗，令濠賭股在策略上變得不吸引。

瑞信偏好中場為主的金沙中國

瑞信建議，投資者可以等待更多賭收持續復甦的訊號，而傳統上，賭業上升周期平均維持約1.5年。該行調低濠賭股2022至2024年EBITDA約26%至103%，以反映2023年博稅率上升，收入佔比更傾向於消閒旅客，市場推廣開支增加，直接貴賓廳業務取代傳統中介人貴賓廳業務。

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