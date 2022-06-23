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【蘋果汽車】會有真車嗎？　福斯汽車執行長質疑Apple Car的未來

科技 12:14 2022/06/23

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福斯汽車（Volkswagen）執行長 Herbert Diess最近也提到了他對於蘋果Apple Car的質疑，指泰坦計劃（Project Titan）已傳聞多年，又建議蘋果倒不如專注推出新一代CarPlay。

Apple Car一直傳言可能在2024年登場，但在5月時有外媒報道Apple Car團隊有核心成員跳槽的消息，令市場質疑Apple Car的真實性。福斯汽車（Volkswagen）執行長 Herbert Diess最近也提到了他對於蘋果Apple Car的質疑，指泰坦計劃（Project Titan）已傳聞多年，又建議蘋果倒不如專注推出新一代CarPlay。

【氫能車】Volvo測試氫燃料電池貨車 充電時間少於15分鐘

專注新一代CarPlay更好

據《9to5mac》報道，Volkswagen執行長Herbert Diess在柏林舉辦的hub.berlin技術交流會時，提到了他對於蘋果Apple Car的質疑。Diess表示，難以確定蘋果最終能否將一架真正的汽車推出市場。他又指，畢竟蘋果在Apple Car計劃中付出相當大的努力，汽車或許最終會成為人們能想像得到、最數碼化的設備。Diess也向蘋果提出建議，指與其推出自家研發的汽車，倒不如專注於新一代CarPlay 。

【福特車主注意】 福特電動車電池過熱 美召回4.9萬輛Mustang Mach-E

事實上不只是Herbert Diess對Apple Car提出質疑，而Apple Car團隊不斷有成員離職也成為其中一個因素。《The Verge》曾報道，美國自動駕駛技術新創公司Luminar Technologies在5月25日宣佈，原本任職蘋果自駕系統總監的Christopher「CJ」 Moore，決定轉投Luminar，擔任Luminar全球軟件開發團隊主管。

【電動車】蔚來推新款純電動SUV ES7 迎擊Tesla中國市場競爭

責任編輯：廖淑瑩

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