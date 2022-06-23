▲ 【BMW入華】華晨寶馬沈陽新工廠Lydia投產、總投資150億人幣 主力國產新X5、i3

德國車廠寶馬（BMWG）周四表示，隨著集團加速生產電動汽車，投資150億元人民幣的遼寧省沉陽市新華晨寶馬Lydia工廠已正式開始生產。

寶馬稱，該工廠是集團在瀋陽的第三座整車工廠，是寶馬在中國市場的最大投資項目。寶馬中國首席執行官高樂在聲明中表示，僅在三個月的時間裡，集團大東工廠的產品升級項目開業後，Lydia工廠正式運作，並推出兩款國產車型，即全新X5與i3。

寶馬表示，該工廠旨在根據市場需求，以靈活生產線出產電動汽車，明年出售予中國客戶 EV 車型將增加到 13 款。

特斯拉（美：TSLA）和比亞迪 （01211） 等汽車製造商正主導中國電動汽車市場，銷量按年增加逾停，與此同時，通用汽車（美：GM）和大眾汽車（港譯「福士汽車」，Volkswagen）等內燃機時代的王者正在落後。

根據中汽協會數據，今年前五個月在中國銷售的汽車中有近四分之一是由電池驅動。與此同時，據公司提交的一份文件顯示，寶馬第一季度在中國的汽車銷量為 208,507 輛，按年下降 9.2%。

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