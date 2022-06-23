英國港人最愛升學校區 兩大熱點不入十大？

英國一直是港人移民熱門地點，英國政府月初公布港人學生申請入學數字，推算去年9月至今年5月底，有8,500名香港學生申請入學，入學成功率達94%以上。諾丁漢郡成為最受港人歡迎的入學地區，不少熱門校區亦屬港人「囊中物」。

英國上月通脹按年升9.1% 創40年來最高水平 【下一頁】

英國政府月初公布非本地人士入學數字，自去年9月至5月27日，推算接獲8,500名抵英香港學童申請入讀中小學，數字高於阿富汗難民。當中8,000份申請獲批，包括5,500宗小學及2,500宗中學入學申請，成功率超過94%。

最受港人歡迎頭10位地區中，以諾丁漢郡 （Nottinghamshire）居首，649份入學申請有逾98%成功率。諾丁漢一直是港人移民的熱門落腳點，多間公立小學均被英國教育標準局（Ofsted）評為傑出（Outstanding）。區內亦有多間中學，更有著名諾丁漢大學可供升讀。

位於倫敦西南邊Kingston-Upon-Thames成港人升學次選，入學成功率達98%，包括368人讀小學及142人入讀中學。當地擁有倫敦數一數二的校網，逾60間中小學裡，有為數不少被評為傑出學校，亦屬當地中產人士理想定居地之一。

排名第3的是港人熟悉的伯明翰著名校區Solihull，入學成功率95%，分別批出138宗及306宗中小學申請。Solihull坐擁傳統校網，區內有不少設一條龍式的公立學校，不少公立名校亦坐落於此。

最多港人升學十大校區

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

英鐵路未恢復正常服務 倫敦車站如空城（第二版） 【下一頁】

至於港人熱愛移居地曼徹斯特，升學首選必然是Sale所屬的Trafford校網區。Trafford是當地最優秀的校區，著名公立學校林立，多間小學排名位於市內前列，堪比香港的中西區校網。

值得注意的是，有關數據是從英格蘭地方政府自願搜集所得，當中有77%市議會願意提供資料，惟兩大港人移民熱點Sutton及Warrington並未提供升學數據。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明