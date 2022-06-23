【聯邦汽油稅】拜登籲暫停聯邦汽油稅3個月 卻遭黨內議員質疑反對

據《路透社》報道，美國總統拜登（ Joe Biden ）在周三（ 22日 ）呼籲暫停聯邦汽油稅3個月，以打擊創紀錄的油價，然而卻遭黨內議員反對，使提案通過可能受阻。

拜登在推動國會採取行動時表示，美國家庭應該得到一些經濟救濟用以支付高昂的油價，同時認為暫停每加侖 18.4 美分的聯邦汽油稅是不夠的，他指，「我完全理解僅靠暫停汽油稅並不能解決問題，但它會立即為家庭提供一些緩解，而我們將繼續努力持續降低油價。」。

拜登在今天（ 23日 ）要求石油公司巨頭與能源部長珍妮弗·格蘭霍姆（ Jennifer Mulhern Granholm ）會面，以就如何恢復閒置的煉油產能提出建議。

然而眾議院議長南希.佩洛西 ( Nancy Pelosi ）在內的一些民主黨議員都表示反對暫停徵聯邦汽油稅，原因是擔心石油公司和零售商可能會從中獲利。

民主黨眾議員彼得·德法齊奧（ Peter DeFazio）表示，聯邦汽油稅免期只提供微不足道的救濟，並耗盡所需的基礎設施資金。

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責任編輯：關海儀