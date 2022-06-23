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【疫市營商】缺遊客未礙銷情　香港零食店攻本地市場生意升2成

商業 12:00 2022/06/23

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有零食店商戶負責人稱，港人近年對零食的要求越來越高，對低糖、素食以及高蛋白配方的健康零食產生興趣。（資料圖片）

疫下不少零售商戶均面對缺乏遊客的困境，本港有零食店主攻本地市場。有零食店商戶負責人稱，港人近年對零食的要求越來越高，對低糖、素食以及高蛋白配方的健康零食產生興趣。

【裁員】馬斯克終認炒人　未來3個月削一成月薪員工

零食店「食良」負責人盧小姐表示，近期放寬防疫措後的生意額上升約2成，人均消費大約300元，消費券有助刺激該企的門市及網上生意。

她反映，港人喜歡買零食，但近年對零食的要求越來越高，對低糖、素食以及高蛋白配方的健康零食產生興趣。亦會避免購買有添加防腐劑化學物的零食，適合家中小孩和長者食用，近期的熱門產品為低卡麥圈、香菇酥、生酮蛋白曲奇等。

參考大型零食商戶

提到連鎮商戶因未通關面對困境，她認為大型零食商戶的優點是款式多，主要消費群是旅客，或需要大量購入的顧客為主，並非只買小量零食的一般消費者。

她表示，「雖然兩者客群不同，不過中小型的零食商店亦可從中獲得參考之處，例如可同樣推出家庭裝的零食。」

運動補充品需求增加

盧小姐亦反映，第5波疫情防疫措施最嚴格時，該企的門市生意額曾下跌1至2成。主要因為店舖營業時間縮短、街上人流減少；網店生意亦下跌1成，更受物流影響拖慢出貨進度。

對此，該企會在市集或特別節日推出優惠，平時亦會推出「買多折扣多」的優惠，吸引顧客併單。達到宣傳的效果之餘，消費者可以更便宜的價格購入，有助穩固顧客忠誠度。

另外，放寛防疫措施後市民可外出運動，對於健康零食食品及運動補充品的需求增加，有助開据新顧客群。

【航空復常】美國機師嚴重不足　多間航企減班削線

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記者：李智美

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