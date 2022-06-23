【會計監管】財匯局上市實體紀律處分政策明日生效　核數師及註冊負責人罰款上限為1000萬元

▲ 財匯局上市實體紀律處分政策明日生效 核數師及註冊負責人的罰款上限為1000萬元

財務匯報局今年10月接手會計師公會大部分監管職能，並將易名為會計及財務匯報局，3月公開諮詢紀律處分程序及處分方針。財匯局最新總結諮詢，大致維持原有方案，針對上市實體的相關紀律處分政策將於6月24日（星期五）生效，而適用於會計師及執業單位等專業人士的政策將在10月7日生效。

財匯局新規管制度下，就每項失當行為，公眾利益實體（即上市公司）核數師及註冊負責人的罰款上限為1,000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍。非上市實體核數師就會按「專業人士」處理，罰款上限為50萬元。

與現有紀律行動，新規管制度會先對紀律處分事宜作行政決定，不再經獨立裁決機構聆訊後才決定。

紀律處分部主管梁惠珊表示，諮詢總結充分考慮回應者意見，對草擬文件作出適當的修訂，並進一步解釋擬議政策及程序的原意及實務應用，如可酌情延長回應紀律行動通知的30日時限，重申會以原則為本、相應程度作出紀律處分職能。

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編輯：麥德銘