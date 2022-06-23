【會計監管】財匯局上市公司紀律處分政策明日生效　預告留意內房審計報告風險

▲ 財匯局上市實體紀律處分政策明日生效 核數師及註冊負責人的罰款上限為1000萬元

財務匯報局今年10月接手會計師公會大部分監管職能，易名為會計及財務匯報局，3月公開諮詢紀律處分程序及處分方針。財匯局最新總結諮詢，大致維持原有方案，針對上市實體的相關紀律處分政策將於6月24日（星期五）生效，而適用於會計師及執業單位等專業人士的政策將在10月7日生效。

財匯局新規管制度下，就每項失當行為，公眾利益實體（即上市公司）核數師及註冊負責人的罰款上限為1,000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍。非上市實體核數師就會按「專業人士」處理，罰款上限為50萬元。

加快紀律處分公布程序 財匯局：處分情理兼備

與現有紀律行動，新規管制度會先對紀律處分事宜作行政決定，不再經獨立裁決機構聆訊後才決定，做法類似於證監會紀律處分安排。

紀律處分部主管梁惠珊表示，諮詢總結充分考慮回應者意見，對草擬文件作出適當的修訂，並進一步解釋擬議政策及程序的原意及實務應用，如可酌情延長回應紀律行動通知的30日時限，重申會以原則為本、相應程度作出紀律處分職能。

財匯局主席黃天佑表示，處分行動會情理兼備，會考慮個案的嚴重性，也會考慮能否讓業界有改善空間。

查察項目質素按年提升 預告留意內房核數

中美審計監管長年未就交出工作底稿查察、調查達成共識，令在美上市的中概股面臨除牌危機，黃天佑稱，財匯局與各地審計監管機構都保持溝通，確保能有效行使監管職能，而財匯局自2019年與內地達成共識，並在2020年取得7份內地工作底稿作調查用途，最新正與財政部監督評價局協商，期望在查察職能達成共識，令財匯局可在內地現場查察核數工作。

財匯局同日公布年度查察報告，全年度查察50個上市實體的審計報告，認為整體審計質素按年回升，8%查察項目被評為「良好（即在會計準則上無任何缺失）」，較前一年度無一項目達「良好」改善，存有「需要重大改進」的項目由18%降至最新年度的10%。

財匯局查察部署理主管劉建汝表示，核數師在抱持適當專業懷疑態度方面有明顯改善，被視為「缺乏專業懷疑態度」的查察項目比例由81%降至46%。

對於有大型會計師事務所於業績期臨結束前才「跳船」辭任，黃天佑留意到，內房企業限期前更換核數師（late resignation）現象，財匯局查察會以風險為本為原則，當局會視限期前更換核數師潛在風險事項，但補充不代表做法必然有問題，一切會查察結果為依歸。

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編輯：麥德銘