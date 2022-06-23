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【手機動向】全球十大手機銷售榜出爐　蘋果佔5席

科技 11:22 2022/06/23

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研究機構Counterpoint Research最新數據顯示，全球最熱賣的手機為蘋果iPhone 13，而銷售榜頭四位也是蘋果奪得，而值得注意的是推出兩年的蘋果iPhone 12竟排名第四位。

智能手機市場競爭激烈，各品牌也各出奇謀以增加產品銷量。據研究機構Counterpoint Research最新數據顯示，全球最熱賣的手機為蘋果iPhone 13，而銷售榜頭四位也是蘋果奪得，而值得注意的是推出兩年的蘋果iPhone 12竟排名第四位。

【Google手機】原型機走漏風聲 外媒爆料Pixel 7 Pro規格有兩大變化

Counterpoint Research日前公布4月全球最熱賣的10大手機排行榜，蘋果依然取得不錯的成績，穩佔前4位，包括iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro及iPhone 12，就連iPhone SE 3也排名第7。

【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能 可直接跳過CAPTCHA認證

至於Android陣營，三星S22 Ultra排名第5，成為全球最熱賣的Android手機。結果反映，三星將Note系列的S Pen整合至S22 Ultra的策略頗為成功；而三星的A13、A03 Core及A53，分別排名第6、第8及第9位，共有四款手機打入銷售榜。至於紅米Note 11，就成為唯一一款打入銷售榜的中國品牌。

【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億 東北亞市佔逾7成

責任編輯：廖淑瑩

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