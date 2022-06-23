【券商點睇】美國加息有利淨息差擴闊 中銀香港獲上調目標價

國泰君安指，中銀香港（02388）進一步向「建設區域內一流現代銀行集團」的戰略目標推進。公司作為香港領先銀行之一的地位鞏固；跨境金融業務進一步推進，且大灣區跨境金融合作深化；公司東南亞業務繼續發展，且區域協同效應進一步提升，評級為「買入」，目標價39.78元。

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該行表示，公司第一季提取減值準備前的經營溢利按年上升7.2%至 103.49億元，淨利息收入按年增長4.1%至 85.37億元，淨手續費及佣金收入為29.17億元，按年下降 22%，經營支出上升 2.9%，而公司減值準備淨撥備按年大幅增長185.8%至9.23億元。2022年的餘下時間，預計香港經濟將復甦且錄得適度增長，公司的淨息差將受益於美聯儲加息；公司的盈利將繼續復甦且錄得相對較好增長。

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該行估算中銀香港在2022至2024年每股盈利分別為2.406元、2.772元及3.195元，分別按年上漲10.7%、15.2%及15.3%。該行將公司的目標價上調至39.78元，對應今明兩年市盈率為16.5倍和 14.4倍，市帳率則為1.3 倍和1.2 倍。同時，又上調了對中銀香港的投資評級至「買入」。

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撰文：林衛