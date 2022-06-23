【李寧2331】零售流水回復正增長 李寧迎下半年反彈

根據招商證券與李寧（02331）的管理層溝通，4月因疫情相關的限制措施和上年同期的高基數，導致零售流水按年下降兩成以上，但5月零售流水已較上月改善，至6月更恢復了正增長。

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由於去年第二季的零售流水非常好，折扣在歷史新位，故今年同期的折扣水平會出現按年上升。但公司管理層表示，由於庫存主要是新產品，所以折扣壓力不似舊庫存一樣大。目前的折扣水平僅略高於2019年第二季。

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李寧管理層認為，只要沒有更多與疫情相關的大規模限制，零售流水應該在下半年保持正增長，並維持全年收入增長指引，增幅目標為15%至25%。招商證券也同意，公司零售流水下半年可反彈，維持「買入」評級，目標價81.6元。

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撰文：林衛