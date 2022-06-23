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【李寧2331】零售流水回復正增長 李寧迎下半年反彈

股樓投資 11:35 2022/06/23

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根據招商證券與李寧（02331）的管理層溝通，4月因疫情相關的限制措施和上年同期的高基數，導致零售流水按年下降兩成以上，但5月零售流水已較上月改善，至6月更恢復了正增長。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

由於去年第二季的零售流水非常好，折扣在歷史新位，故今年同期的折扣水平會出現按年上升。但公司管理層表示，由於庫存主要是新產品，所以折扣壓力不似舊庫存一樣大。目前的折扣水平僅略高於2019年第二季。

【延伸閱讀】下半年展望：恒指下半年或上試25000點水平 光大重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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李寧管理層認為，只要沒有更多與疫情相關的大規模限制，零售流水應該在下半年保持正增長，並維持全年收入增長指引，增幅目標為15%至25%。招商證券也同意，公司零售流水下半年可反彈，維持「買入」評級，目標價81.6元。

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撰文：林衛

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