「靈實司務道寧養院‧用愛擁抱晚晴慈善音樂會2022」圓滿結束 透過悠揚樂章 為托展寧養服務籌款

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商界環保協會環保領袖論壇 推動商界坐言起行 實現香港淨零排放
當生命走到盡頭，面對身體機能衰退之時，除了要有適切的治療，有尊嚴的照顧以及心靈得到平安亦相當重要。基督教靈實協會（下稱靈實）秉持「尊重生命‧改變生命」的精神，透過轄下的靈實司務道寧養院（簡稱寧養院），致力與院友及家屬攜手「用愛擁抱晚晴」。寧養院今年再度與香港愛樂團攜手合作，於6月19日(星期日)晚上於香港文化中心音樂廳舉行「靈實司務道寧養院‧用愛擁抱晚晴慈善音樂會2022」，透過音樂的感染與力量，為寧養院服務發展及擴建計劃籌募經費。
靈實司務道寧養院副院長黃建成醫生致辭表示，感謝香港愛樂團與各位善長們一直的支持，各界過去捐出的一分一毫，均給予靈實力量繼續實踐創辦人司務道教士的「尊重生命‧改變生命」的精神，而過去16年間，寧養院已為超過2,500名病人及其家屬，提供優質的身、心及靈性的照顧，讓他們活出有尊嚴及心靈滿載平安的晚晴。在這個長者人口急速攀升的年代，靈實相信寧養院的擴建配合全人關懷的服務，將能滿足社會眾的需要。
當日香港愛樂團精選2首貝多芬的樂章，分別為「貝多芬第6號交響曲F大調」以及「貝多芬第7號交響曲A大調」。悠揚與激昂的演奏，讓在場善長感受到音樂帶來的生命力和力量，在大家為寧養院籌款經費的同時，亦享受了一場藝術饗宴。
（資料由客戶提供）