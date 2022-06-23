「靈實司務道寧養院‧用愛擁抱晚晴慈善音樂會2022」圓滿結束 透過悠揚樂章 為托展寧養服務籌款

▲ 香港愛樂團成員投入的演出，讓觀眾享受了一場藝術饗宴

當生命走到盡頭，面對身體機能衰退之時，除了要有適切的治療，有尊嚴的照顧以及心靈得到平安亦相當重要。基督教靈實協會（下稱靈實）秉持「尊重生命‧改變生命」的精神，透過轄下的靈實司務道寧養院（簡稱寧養院），致力與院友及家屬攜手「用愛擁抱晚晴」。寧養院今年再度與香港愛樂團攜手合作，於6月19日(星期日)晚上於香港文化中心音樂廳舉行「靈實司務道寧養院‧用愛擁抱晚晴慈善音樂會2022」，透過音樂的感染與力量，為寧養院服務發展及擴建計劃籌募經費。

靈實司務道寧養院副院長黃建成醫生致辭表示，感謝香港愛樂團與各位善長們一直的支持，各界過去捐出的一分一毫，均給予靈實力量繼續實踐創辦人司務道教士的「尊重生命‧改變生命」的精神，而過去16年間，寧養院已為超過2,500名病人及其家屬，提供優質的身、心及靈性的照顧，讓他們活出有尊嚴及心靈滿載平安的晚晴。在這個長者人口急速攀升的年代，靈實相信寧養院的擴建配合全人關懷的服務，將能滿足社會眾的需要。

當日香港愛樂團精選2首貝多芬的樂章，分別為「貝多芬第6號交響曲F大調」以及「貝多芬第7號交響曲A大調」。悠揚與激昂的演奏，讓在場善長感受到音樂帶來的生命力和力量，在大家為寧養院籌款經費的同時，亦享受了一場藝術饗宴。

▲ 靈實司務道寧養院副院長黃建成醫生致辭感謝香港愛樂團及一眾善長的支持

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