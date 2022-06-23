阿富汗地震釀逾千人死 塔利班請求國際社會協助

阿富汗發生6.1級地震，造成多人死傷。阿富汗塔利班政府表示，是次地震已經造成逾千人死亡。塔利班向國際社會尋求援助，多個國際機構官員指，塔利班未有阻攔救援部隊進入災難現場。

阿富汗6.1級地震逾千人死 500公里外都感震動 （第三版） 【下一頁】

阿富汗東部地區周三（22日）發生6.1級地震，當地官員指地震已造成逾千人死亡，是次亦是當地20年來最嚴重的災難，料死亡人數會繼續上升。阿富汗官員指，預料另有1,500人受傷。聯合國駐阿富汗副特別代表Ramiz Alakbarov表示，當地接壤巴基斯坦的偏遠地區最少2,000座房屋被毀，平均每戶有7至8人居住，正搜尋是否有生還者及嘗試確認死亡人數。

塔利班最高領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada） 表示，阿富汗民眾正經歷巨大悲傷，希望國際社會及人道主義組織盡力協助。但由於塔利班仍受制裁，去年接管阿富汗後多個國際組織撤離，或阻礙救援工作進度。高層官員Abdul Qahar Balkhi承認，現時在財政上無法為災民提供所需要的援助。

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塔利班現時仍受制裁，大部分政府對和其接觸仍持謹慎態度。Ramiz Alakbarov指，塔利班未有正式要求聯合國動員國際搜救隊，亦未要求鄰國提供設備協助救援。但多個聯合國機構官員指，塔利班未有阻攔聯合國救援人員進入現場。

Ramiz Alakbarov透露，聯合國已運送約10噸基本醫療用品至阿富汗，並部署20個醫療衛生小組，正快速評估當地局勢，預料或需最少1,500萬美元（約1.17億港元）資金。他亦指目前土耳其最有能力提供援助。

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責任編輯：李俊儀