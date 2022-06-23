【烏克蘭戰爭】澤連斯基期待成歐盟候選國 烏平民是偶像

歐盟即將連續兩日舉行峰會，其中一大焦點將是烏克蘭會否獲批成為候選成員國。烏克蘭總統澤連斯基表示，期待成為候選成員國，相信會取得歐盟全體支持。澤連斯基視像現身加拿大大學發表演說時指出，自己的偶像是勇於對抗俄羅斯的烏克蘭普通民眾。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三表示，已與11個歐盟成員國領袖相討烏克蘭成為候選國的議題，並會在周四（23日）加緊聯絡更多成員領袖爭取支持。澤連斯基表明，相信歐盟27成員國將支持烏克蘭，稱烏克蘭值得加入歐盟。

不少外交人員指出，烏克蘭最終正式加入或需數十年時間，但有指歐盟領袖普遍認同，歐盟必須為烏克蘭在今次戰爭的犧牲表態，讓烏克蘭成為候選國便是其中一項行動。路透社分析指出，即使成為候選國屬象徵舉動，但相信有助增強烏克蘭的士氣。

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澤連斯基同日視像現身加拿大多倫多大學，回答學生的提問。當被問到偶像是誰，澤連斯基稱是一般烏克蘭民眾。他解釋，

「一名烏克蘭農民會駕駛拖拉機堵塞俄軍坦克前進，一名平凡烏克蘭女性會走上街頭，赤手空拳阻止裝甲車，他們便是我的偶像。」

學生隨後提到，澤連斯基被人形容如英國二戰時的首相邱吉爾（Winston Churchill）及經典奇幻小說《哈利波特》（Harry Potter）的主角哈利。澤連斯基感謝讚賞，並笑稱大家知道俄烏戰爭中誰是小說中的大反派伏地魔（Voldemort）及當中情節，相信大家已經知道今次戰爭的結局。

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責任編輯：吳漢培