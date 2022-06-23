【新股IPO】快狗打車GOGOX2246追揸沽策略　券商：若升一成可考慮沽出

▲ 快狗打車GOGOX追揸沽策略 券商：若升一成可考慮沽出

快狗打車GOGOX （新上市編號：02246） 將在明日掛牌，今晚將會有暗盤交易。有券商預計，GOGOX的公開發售認購反應一般，因此預計GOGOX今晚暗盤表現將在招股價附近徘徊，有機會跌穿招股價。

快狗打車GOGOX明日上市，一手中籤率為100%、人人有份【下一頁】

信誠證券聯席董事張智威表示，GOGOX公開發售最終僅獲4倍認購，認購反應不算熱烈，因此預計GOGOX的暗盤走勢不會太過偏離最終發售價21.5元，有機會升一成或跌一成。

最近上市的兩隻新股，美因基因 （06667） 以及友和集團 （02347） 在個別暗盤中有較亮眼的表現。張智威認為，相關新股雖然在個別暗盤錄得不錯升幅，但掛牌首日的表現均不及暗盤，因此不建議投資者在暗盤錄得可觀升幅時追入，但若股價跌穿招股價，則可以考慮買入。

他又指，若GOGOX暗盤升幅達一成或以上，持有股份的投資者可以考慮沽出。

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