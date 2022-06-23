▲ 【TSLA】Tesla馬斯克：供應鏈受阻及缺電池令兩家新車廠出現巨額虧損 上海車廠7月首兩周擬停部分產能進行升級

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克表示，Tesla位於美國德州及德國柏林的兩家新車廠正面臨數以十億美元計的虧損，主要由於缺乏電池及中國港口出現問題，令車廠無法增加產能。

馬斯克稱，由於難以提高新電池4680型號的產量，加上2170型號電池亦困在中國港口，德州車廠現時僅生產相當小數量的汽車。

「上海封城對Tesla造成很大、非常大的困難，不僅影響Tesla上海車廠的產能，亦影響Tesla在加州車廠的產能，因加州車廠會使用部分在上海生產的零部件。」

馬斯克指，過去兩年供應鏈斷裂簡直是惡夢，一件接一件，目前仍未走出困局，「如何能令工廠繼續保持營運，令公司可以繼續支薪，又不致於破產？」

馬斯克早前指，Tesla會於未來3個月裁員一成，美國經濟很大可能步入衰退。

另外，Tesla計劃在7月首兩周暫停上海車廠大部分生產，以便進行廠房升級，並擬於7月底前將產量提升至歷史新高，接近車廠每周生產2.2萬輛電動車的目標。

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