【優化發展】新城市廣場斥資3億元活化商場 全新寵物同樂園今日開幕 料帶動人流及營業額雙位數增長

新鴻基旗下的沙田新城市廣場,宣布斥資3億元推行「全方位空間活化計劃」,目標是將商場打造為「新界東娛樂零售體驗新熱點」。商場首階段的優化工程,涉及樓面面積達8萬平方呎,當中全新的「寵物同樂園」已率先於今日(23日)開幕,商場透露相關推廣費用達200萬元。新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯預料,新設施配合東鐵線過海段開通新增的外區客流,將有助帶動商場人流及營業額達雙位數增長。

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

首階段的8萬平方呎優化工程橫跨4大樓層,當中包括已於今日率先開幕、位於1樓的「寵物同樂園」(Pets Park)。商場早於去年初已開設同類設施,經收集社區意見後,最終決定優化及改造設施。今次位於1樓戶外主題區的全新「寵物同樂園」,最大賣點是新設的3米高巨型柴犬打卡位,以及10款寵物遊樂設施。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯透露,今年第3季將會更引入寵物友善餐廳Woofy。

除了「寵物同樂園」外,5樓原址高爾夫球場的戶外空間,亦將會改建為適合年輕人及家庭客群遊樂的Fun Park,定位上將結合打卡、玩樂及休閒元素,預計將於暑期開幕。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

位於UB及LB樓層的6萬平方呎空間,將設全新的Play Park室內娛樂體驗區,以體驗式消費作為主打,預計將於今年底第3季登場。商場選擇租戶的條件之一,是其娛樂及體驗需迎合市民需要,商場透露新加坡大型兒童室內遊樂場Kiztopia,已承租約11,000平方呎成為旗艦租戶,Kiztopia內設15個體驗區,包括室內充氣滑梯、波波池、障礙挑戰區等。此外,本地經典主題遊樂場「歡樂天地」,亦將承租9,000平方呎樓面面積。

其他的體驗式商戶,包括兒童藝術教室Sumo x Artco、藝術創作空間The White Box by Little Prince Art、兒童體驗學習平台Yum Me Play、密室逃脫The Monster Lab、手工織品店0.9144M及柏斯音樂等。

【延伸閱讀】【著數優惠】新城市廣場推消費三重賞 激賞高達770元電子禮券 3小時免費泊車賞

【延伸閱讀】【消費情報】全港最大Dyson體驗店周日登陸新城市廣場 首推Beauty Lab美髮專區造型體驗 首次預約費用全免

商場方面亦透露,今年度頭3季亦先後引入不少過江龍及網紅商戶,包括全港首家的美國大型連鎖個人護理用品店Bath and Body Works、全港首間微辣大排檔、日本連鎖藥妝店松本清新界區首間分店、天婦羅店Tempura Makino、馬來西亞美食蘇媽蘇媽,以及鞋履品牌COLE HANN等。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:嚴浩文