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【優化發展】新城市廣場斥資3億元活化商場 全新寵物同樂園今日開幕 料帶動人流及營業額雙位數增長

理財智慧 17:14 2022/06/23

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新鴻基旗下的沙田新城市廣場，宣布斥資3億元推行「全方位空間活化計劃」，目標是將商場打造為「新界東娛樂零售體驗新熱點」。商場首階段的優化工程，涉及樓面面積達8萬平方呎，當中全新的「寵物同樂園」已率先於今日（23日）開幕，商場透露相關推廣費用達200萬元。新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯預料，新設施配合東鐵線過海段開通新增的外區客流，將有助帶動商場人流及營業額達雙位數增長。

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

首階段的8萬平方呎優化工程橫跨4大樓層，當中包括已於今日率先開幕、位於1樓的「寵物同樂園」（Pets Park）。商場早於去年初已開設同類設施，經收集社區意見後，最終決定優化及改造設施。今次位於1樓戶外主題區的全新「寵物同樂園」，最大賣點是新設的3米高巨型柴犬打卡位，以及10款寵物遊樂設施。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯透露，今年第3季將會更引入寵物友善餐廳Woofy。

除了「寵物同樂園」外，5樓原址高爾夫球場的戶外空間，亦將會改建為適合年輕人及家庭客群遊樂的Fun Park，定位上將結合打卡、玩樂及休閒元素，預計將於暑期開幕。

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位於UB及LB樓層的6萬平方呎空間，將設全新的Play Park室內娛樂體驗區，以體驗式消費作為主打，預計將於今年底第3季登場。商場選擇租戶的條件之一，是其娛樂及體驗需迎合市民需要，商場透露新加坡大型兒童室內遊樂場Kiztopia，已承租約11,000平方呎成為旗艦租戶，Kiztopia內設15個體驗區，包括室內充氣滑梯、波波池、障礙挑戰區等。此外，本地經典主題遊樂場「歡樂天地」，亦將承租9,000平方呎樓面面積。

其他的體驗式商戶，包括兒童藝術教室Sumo x Artco、藝術創作空間The White Box by Little Prince Art、兒童體驗學習平台Yum Me Play、密室逃脫The Monster Lab、手工織品店0.9144M及柏斯音樂等。

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商場方面亦透露，今年度頭3季亦先後引入不少過江龍及網紅商戶，包括全港首家的美國大型連鎖個人護理用品店Bath and Body Works、全港首間微辣大排檔、日本連鎖藥妝店松本清新界區首間分店、天婦羅店Tempura Makino、馬來西亞美食蘇媽蘇媽，以及鞋履品牌COLE HANN等。

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責任編輯：嚴浩文

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