▲ 【大停電】花旗劉顯達：拆解電纜大火為何對中電盈利無影響 料中電不會減派息

中電 （00002） 電纜大火，引發3區停電，股價跌勢未止。花旗研究部中國股票策略師劉顯達認為，元朗電纜大火對中電盈利沒有影響，因為中電可以透過電費穩定基金作盈利調節，而中電股價連日下跌，最主要原因是美息趨升下，削減中電收息的吸引力。

劉顯達接受本報專訪時表示，據管制計劃協議，中電及港燈 （02638） 的最高准許回報率為8%，若符合一定能源效益，更可達8.2%，意味中電在港業務的回報率已固定，而每當中電所收電費較准許回報率高時，便會將多出的收入撥入電費穩定基金，作儲備之用。截至去年底，電費穩定基金有約31.09億元。

他指出，電費穩定基金可作為中電收取電費的緩衝，當電費收入未達准許回報率水平，中電可從電費穩定基金中提取金額，相反若收入高於准許回報率，則會將收入撥入基金，令中電在管制計劃協議中，能獲取固定及穩定的回報。

「假如中電因是次電纜大火事件，需要增加維修開支，或需要向市民回饋更多，中電只需從電費穩定基金撥出金額應付，因此不會對本港盈利構成任何影響。」劉顯達認為，雖然中電接連受澳洲業務及元朗大火事件拖累，但應不會削減派息，預期維持全年派息3.1元。

【劉顯達專訪全文】

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