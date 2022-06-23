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【大停電】花旗劉顯達：拆解電纜大火為何對中電盈利無影響　料中電不會減派息

股市 09:20 2022/06/23

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【大停電】花旗劉顯達：拆解電纜大火為何對中電盈利無影響　料中電不會減派息

中電 （00002） 電纜大火，引發3區停電，股價跌勢未止。花旗研究部中國股票策略師劉顯達認為，元朗電纜大火對中電盈利沒有影響，因為中電可以透過電費穩定基金作盈利調節，而中電股價連日下跌，最主要原因是美息趨升下，削減中電收息的吸引力。

中電：不會就電纜起火原因作任何揣測【下一頁】

劉顯達接受本報專訪時表示，據管制計劃協議，中電及港燈 （02638） 的最高准許回報率為8%，若符合一定能源效益，更可達8.2%，意味中電在港業務的回報率已固定，而每當中電所收電費較准許回報率高時，便會將多出的收入撥入電費穩定基金，作儲備之用。截至去年底，電費穩定基金有約31.09億元。

他指出，電費穩定基金可作為中電收取電費的緩衝，當電費收入未達准許回報率水平，中電可從電費穩定基金中提取金額，相反若收入高於准許回報率，則會將收入撥入基金，令中電在管制計劃協議中，能獲取固定及穩定的回報。

中電遭花旗削評級至「沽售」　批預測股息率不吸引【下一頁】

「假如中電因是次電纜大火事件，需要增加維修開支，或需要向市民回饋更多，中電只需從電費穩定基金撥出金額應付，因此不會對本港盈利構成任何影響。」劉顯達認為，雖然中電接連受澳洲業務及元朗大火事件拖累，但應不會削減派息，預期維持全年派息3.1元。

【劉顯達專訪全文】

相關文章：【大行報告】中電連串負面消息湧現　美銀再削中電目標價7%

相關文章：【中電盈警】中電挫7%連跌12日　預告澳洲能源遠期對沖合約帳面巨虧、再遭大行降目標價3成

相關文章：【可持續發展】中電與中電源動及ESR簽合作備忘錄　於香港及大灣區發展可持續數據中心及物流中心發展

港股 港燈－SS（02638） 中電控股（00002） 劉顯達 花旗銀行 港燈 中電 派息 電費

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港股恒指高開149點報21157點　阿里巴巴（09988）股價升近4%

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