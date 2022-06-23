【ET開市直擊】解讀鮑威爾發言 大市未震完？（附time code）

美國聯儲局主席鮑威爾周三於國會聽證會發言，承認加息可能導致經濟衰退，又指聯儲局無意引發，也不認為需要引發經濟衰退，但同時指通脹形勢可能會出現進一步的意外，強調致力遏制40年來最高的通脹，道指挫逾300點後，美股收市跌幅收窄至47點，恒指夜期升177點，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time Code

00：23 - 美股焦點及上日表現

01：03 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：40 - 亞太股市早段市況速報

03：16 - 鮑威爾政策走向有變化 官方不排除美國有經濟衰退風險

07：01 - 市場對經濟衰退、高通脹已反映 美國加息無上限？

09：20 - 美股最差時期已過？ 甚麼美股博反彈較值博？

10：58 - 低估值舊經濟股可考慮 大型科技股留意Alphabet（GOOG.US）、Microsoft（MSFT.US）、Salesforce（CRM.US）

14：30 - 港股上日表現+北水資金流向

15：38 - 港股輪流炒個別板塊 港股自五月內地政策開始鬆綁見反彈

17：00 - 臨近七一 大市見21000點短線或需先回氣

19：25 - 中央監管網上賣藥規限 市場擔心有否新平台監管政策再出台

21：20 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 咩入可入？上望多少？

25：36 - 觀眾問股：點睇油價走勢？ 油股已見頂？

30：25 - 港股開市初段市況速報

32：20 - ET個股推介：吉利汽車 （00175） 新能源汽車 股價有動力

36：34 - 觀眾問股：存倉ProShares三倍做多納斯達克指數（TQQQ.US）仲未死得，點睇？

39：10 - 觀眾問股：京東 （09618） 250元有貨可等上300元？

40：47 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 無貨咩位可入？

42：07 - 觀眾問股：長江生命科技 （00775） 1元有貨要放？ 0.93元有貨上望幾多？

44：30 - 觀眾問股：新東方在線 （01797） 、安樂工程 （01977） 想短炒點揀？

48：09 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 前景如何？

50：41 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 持貨很久加息要減磅？

52：11 - 中長線收息股要減少持倉比例？ 領展 （00823） 仍有防守性

54：18 - 中電 （00002） 出現停電事故 歐美電廠能源價格上升無法全數轉嫁消費者

55：24 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 148元有貨怎處理？

56：50 - 港股開市市況速報

57：50 - 財經日誌提提你

*科技股躺平？美國經濟衰退風險多大 重溫《開市追揸沽》*