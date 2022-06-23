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【ET開市直擊】解讀鮑威爾發言 大市未震完？（附time code）

股市 13:32 2022/06/23

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美國聯儲局主席鮑威爾周三於國會聽證會發言，承認加息可能導致經濟衰退，又指聯儲局無意引發，也不認為需要引發經濟衰退，但同時指通脹形勢可能會出現進一步的意外，強調致力遏制40年來最高的通脹，道指挫逾300點後，美股收市跌幅收窄至47點，恒指夜期升177點，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time Code
00：23 - 美股焦點及上日表現
01：03 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：40 - 亞太股市早段市況速報
03：16 - 鮑威爾政策走向有變化   官方不排除美國有經濟衰退風險
07：01 - 市場對經濟衰退、高通脹已反映   美國加息無上限？      
09：20 - 美股最差時期已過？   甚麼美股博反彈較值博？ 
10：58 - 低估值舊經濟股可考慮   大型科技股留意Alphabet（GOOG.US）、Microsoft（MSFT.US）、Salesforce（CRM.US）
14：30 - 港股上日表現+北水資金流向
15：38 - 港股輪流炒個別板塊    港股自五月內地政策開始鬆綁見反彈
17：00 - 臨近七一  大市見21000點短線或需先回氣
19：25 - 中央監管網上賣藥規限   市場擔心有否新平台監管政策再出台
21：20 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 咩入可入？上望多少？  
25：36 - 觀眾問股：點睇油價走勢？   油股已見頂？
30：25 - 港股開市初段市況速報  
32：20 - ET個股推介：吉利汽車 （00175） 新能源汽車  股價有動力  
36：34 - 觀眾問股：存倉ProShares三倍做多納斯達克指數（TQQQ.US）仲未死得，點睇？
39：10 - 觀眾問股：京東 （09618） 250元有貨可等上300元？
40：47 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 無貨咩位可入？
42：07 - 觀眾問股：長江生命科技 （00775） 1元有貨要放？    0.93元有貨上望幾多？
44：30 - 觀眾問股：新東方在線 （01797） 、安樂工程 （01977） 想短炒點揀？
48：09 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 前景如何？
50：41 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 持貨很久加息要減磅？
52：11 - 中長線收息股要減少持倉比例？    領展 （00823） 仍有防守性
54：18 - 中電 （00002） 出現停電事故   歐美電廠能源價格上升無法全數轉嫁消費者      
55：24 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 148元有貨怎處理？
56：50 - 港股開市市況速報
57：50 - 財經日誌提提你

*科技股躺平？美國經濟衰退風險多大   重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET開市直擊

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