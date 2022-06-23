【港股市況】恒指升幅收窄至不足100點　中海外潤地升3%、車股續強　東方海外挫半成

美國聯儲局主席鮑威爾昨表示決心遏通脹，美股跌幅收窄。港股險守二萬一關後見反彈，恒指今日開市升149點，報21157點，恒生科指升1.2%，報4608點。阿里巴巴 （09988） 升3.3%，汽車股走勢續強。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【10：38】中國唐商 （00674） 大升2.2倍，報0.3元，暫錄成交額為2482萬元。公司發盈喜，預計至3月底止年度扭虧為盈，賺1770萬元。

【10：29】東方海外 （00316） 挫4.7%，報217.6元，最低曾見216.6元，創一個月低，並為表現最差藍籌。

【10：27】恒指升幅收窄至不足100點，現升36點，報21046點。

【10：25】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，龍湖 （00960） 升2%，惟碧桂園跌0.5%。

【10：15】多隻細價股日前炒高後今見回吐，弘海高新資源 （00065） 跌23%，綠領 （00061） 跌28%，愛高 （00328） 跌36.3%，長江生命科技 （00775） 跌26%，南南資源 （01229） 跌18%。

【10：02】汽車股走強，吉利 （00175） 升3.4%，創四個月高。比亞迪 （01211） 升1.7%，廣汽 （02238） 升3.1%，理想升7%，小鵬升5%，蔚來 （09866） 升2.7%。

【09：58】美股期貨急插，恒指升幅收窄至近100點，報21111點。

【09：52】領地 （06999） 升14%。公司公布今年到期12%優先票據交換要約結果，獲本金總額1.19億美元接納，佔未償還現有票據額約97.3%，公司擬發行於2023年到期的相同金額12%優先票據交換。

【09：47】【藍籌內房】碧桂園評級遭穆迪降至「Ba1」 碧桂園：不會影響償債和融資能力、股價現跌2.4%

【09：42】煙草股向上，思摩爾 （06969） 升7.3%，中國波頓 （03318） 升8.8%，華寶 （00336） 升3.7%。

【09：40】【大停電】花旗劉顯達：拆解電纜大火為何對中電盈利無影響 料中電不會減派息

【09：35】有線寬頻 （01097） 一度抽升1.1倍，最高見0.085元，創去年11月高，現升65%，報0.066元。

【09：33】世茂服務 （00873） 復牌後一度挫10%，現跌幅收窄至3.3%。

【內房危機】世茂服務今起復牌 低開一成、現跌幅收窄至半成

【09：31】恒指開市初後走強，現反彈222點，報21230點。

【09：28】國常會稱要加大汽車消費支持力度，並支持新能源汽車消費。電動車延續強勢，理想 （02015） 升4%，小鵬 （09868） 升4.6%，蔚來 （09868） 升2.5%。

【09：26】再鼎醫藥 （09688） 開市升10.6%，報24.5元。

再鼎醫藥宣布，於2022年6月27日，公司自願將其於香港聯交所的第二上市地位轉換為於香港聯交所的雙重主要上市將生效，並將成為於香港聯交所及納斯達克全球市場雙重主要上市的公司，又將自其股票簡稱中刪除股票標記「S」。

【09：20】恒指開市升149點，報21157點，恒科科指升1.2%，報4608點。阿里巴巴 （09988） 升3.3%，報104.9元。

【09：16】恒指期貨現升120點，報21100點

【08：56】世茂服務 （00873） 復牌

【08：52】恒指黑期升123點，報21147點。

【08：35】【新股IPO】智雲健康9955今日起招股 入場費約為3081元

【07：49】【新股IPO】快狗打車GOGOX2246明日上市 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

【06：20】【開市9點半】鮑威爾認高息無助降食品及汽油成本 習近平稱要健全平台企業監管

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編輯：姚卓然