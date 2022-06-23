【港股午市】恒指半日反彈200點　吉利升7%、阿里巴巴升4%　東方海外挫7%

美國聯儲局主席鮑威爾昨表示決心遏通脹，美股跌幅收窄。港股險守二萬一關後見反彈，恒指半日升200點，報21209點，恒生科指升1.4%，報4617點。阿里巴巴 （09988） 升4%，汽車股走勢續強。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【12：04】濠賭股表現分化，金沙 （01928） 升0.8%，新濠 （00200） 升0.4%，銀娛 （00027） 跌0.1%，澳博 （00880） 跌0.7%，永利 （01128） 跌0.7%，美高梅 （02282） 跌1.2%。

【大行報告】瑞信：2024年中場賭收只能回復疫情前80% 降濠賭股目標價10%至59%（附目標價）

【12：00】恒指半日反彈200點，報21209點，成交593億元。ATM之中，以阿里巴巴 （09988） 領軍，半日升4.3%。汽車股延續強勢，吉利 （00175） 升7%，比亞迪 （01211） 升近5%，而理想 （02015） 、小鵬 （09868） 均升逾9%，蔚來 （09866） 升7%。

【11：52】【BMW入華】華晨寶馬沈陽新工廠Lydia投產、總投資150億人幣 主力國產新X5、i3

【11：43】【會計監管】財匯局上市實體紀律處分政策明日生效 核數師及註冊負責人罰款上限為1000萬元

【11：41】【港元拆息】HIBOR普遍續升 一個月期報0.82399厘 供樓H按利率2.12厘

【11：40】中電 （00002） 仍未止瀉，現跌0.8%，報65.05元，創逾兩年低，並連跌14日。

【11：36】電動車升幅擴大，小鵬、理想均升逾一成，蔚來升7%。

【11：23】【中港通關】李家超：正研究與內地及國際通關策略 減少入境旅客強制隔離時間

【11：18】渣打 （02888） 跌1.5%，報56.65元。【渣打2888】渣打據報洽售印度16億美元不良貸款組合

【11：15】汽車股高開高走，吉利升7%，比亞迪升4.5%，蔚來、小鵬、理想升6%至9.2%。

【11：12】恒指重拾動力，現升204點，報21211點，恒生科指升1.5%，報4619點。

【10：52】【新股IPO】快狗打車GOGOX2246追揸沽策略 券商：若升一成可考慮沽出

【10：38】中國唐商 （00674） 大升2.2倍，報0.3元，暫錄成交額為2482萬元。公司發盈喜，預計至3月底止年度扭虧為盈，賺1770萬元。

【10：29】東方海外 （00316） 挫4.7%，報217.6元，最低曾見216.6元，創一個月低，並為表現最差藍籌。

【10：27】恒指升幅收窄至不足100點，現升36點，報21046點。

【10：25】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，龍湖 （00960） 升2%，惟碧桂園跌0.5%。

【10：15】多隻細價股日前炒高後今見回吐，弘海高新資源 （00065） 跌23%，綠領 （00061） 跌28%，愛高 （00328） 跌36.3%，長江生命科技 （00775） 跌26%，南南資源 （01229） 跌18%。

【10：02】汽車股走強，吉利 （00175） 升3.4%，創四個月高。比亞迪 （01211） 升1.7%，廣汽 （02238） 升3.1%，理想升7%，小鵬升5%，蔚來 （09866） 升2.7%。

【09：58】美股期貨急插，恒指升幅收窄至近100點，報21111點。

【09：52】領地 （06999） 升14%。公司公布今年到期12%優先票據交換要約結果，獲本金總額1.19億美元接納，佔未償還現有票據額約97.3%，公司擬發行於2023年到期的相同金額12%優先票據交換。

【09：47】【藍籌內房】碧桂園評級遭穆迪降至「Ba1」 碧桂園：不會影響償債和融資能力、股價現跌2.4%

【09：42】煙草股向上，思摩爾 （06969） 升7.3%，中國波頓 （03318） 升8.8%，華寶 （00336） 升3.7%。

【09：40】【大停電】花旗劉顯達：拆解電纜大火為何對中電盈利無影響 料中電不會減派息

【09：35】有線寬頻 （01097） 一度抽升1.1倍，最高見0.085元，創去年11月高，現升65%，報0.066元。

【09：33】世茂服務 （00873） 復牌後一度挫10%，現跌幅收窄至3.3%。

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【09：31】恒指開市初後走強，現反彈222點，報21230點。

【09：28】國常會稱要加大汽車消費支持力度，並支持新能源汽車消費。電動車延續強勢，理想 （02015） 升4%，小鵬 （09868） 升4.6%，蔚來 （09868） 升2.5%。

【09：26】再鼎醫藥 （09688） 開市升10.6%，報24.5元。

再鼎醫藥宣布，於2022年6月27日，公司自願將其於香港聯交所的第二上市地位轉換為於香港聯交所的雙重主要上市將生效，並將成為於香港聯交所及納斯達克全球市場雙重主要上市的公司，又將自其股票簡稱中刪除股票標記「S」。

【09：20】恒指開市升149點，報21157點，恒科科指升1.2%，報4608點。阿里巴巴 （09988） 升3.3%，報104.9元。

【09：16】恒指期貨現升120點，報21100點

【08：56】世茂服務 （00873） 復牌

【08：52】恒指黑期升123點，報21147點。

【08：35】【新股IPO】智雲健康9955今日起招股 入場費約為3081元

【07：49】【新股IPO】快狗打車GOGOX2246明日上市 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

【06：20】【開市9點半】鮑威爾認高息無助降食品及汽油成本 習近平稱要健全平台企業監管

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編輯：姚卓然