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【新股IPO】智雲健康9955今日起招股　入場費約為3081元

新股IPO 08:35 2022/06/23

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【新股IPO】智雲健康9955今日起招股　入場費約為3081元

智雲健康 （新上市編號：09955） 今日起招股至下周二（28日），每股發售股份30.50港元，每手100股，一手入場費約為3,081元。公司預料淨籌約為4.8億元，預計於7月6日（周三）正式掛牌上市。

智雲健康為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，為製藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具。截至去年底，公司擁有超過 8.7萬名註冊醫生及約2,380萬註冊用戶。公司去年收入大升一倍至17.6億元人民幣，院內解決方案收入升兩倍至12.7億元人民幣，收入佔比達72.4%，惟虧損擴大至41.4億元人民幣。

公司全球發售1900萬股，香港部分佔10%。所籌得款項約60%預計將用於業務擴張，公司將繼續推行「醫院為先」戰略，在全國範圍內 擴大醫院網絡；約25%預計將用於提高醫學知識和技術能力。是次公司聯席保薦人為摩根士丹利及摩通。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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編輯：姚卓然

 

 

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