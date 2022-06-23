【ET財經早點1分鐘】道指跌47點 鮑威爾：有可能衰退 夜期升177點 金管局今晨再接86億港元

道指跌47點 油價驚衰退挫3%

美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會無更激進的言論，紓緩美股的跌勢，道指收市跌47點，納指及標指亦輕微下跌，不過由於對衰退的憂慮，油價跌超過3%，紐約期油跌至106美元水平。

鮑威爾：軟着陸更具挑戰 有可能衰退

美國聯儲局主席鮑威爾表示，央行將堅定致力降低通脹，而且可以通過貨幣政策工具來達成目的。

鮑威爾回應國會議員質疑不能阻止通脹，而且更會令百萬人失業及經濟陷入衰退時承認，有可能出現衰退，指出過去幾過月戰爭、大宗商品價格及供應鏈問題，令軟着陸更具挑戰性，因部份因素並不能控制。

鮑威爾表示，收緊貨幣政策將是對抗通脹的有效工具，認為經濟已準備好應對加息，但加息對降低食品價格和汽油成本並無太大的幫助。利率期貨最新顯示，1個月後加息0.75厘的機會率，仍高達9成半。

夜期升177點 金管局今晨再接86億港元

港滙繼續觸及7.85弱方兌換保證，金管局今晨承接86億港元沽盤，銀行體系結餘將跌至2300億水平，港元拆息昨日全綫上升，2個月拆息兩年來首次突破1厘，不過，夜期仍升177點，阿里巴巴美股高港股收市價約2%。