【全球經濟】德銀CEO：各國央行加大力度壓抑通脹　環球經濟最少五成機會陷入衰退

▲ 德銀行政總裁Christian Sewing提醒，隨著各國央行加大力度壓抑通脹，環球經濟最少五成機會陷入衰退。

繼高盛經濟學家警告，美國經濟未來兩年陷入衰退的可能性增至48%後，德銀行政總裁Christian Sewing亦提醒，隨著各國央行加大力度壓抑通脹，環球經濟有機會陷入衰退。

Sewing指出，環球經濟正面對多重壓力，包括中國的供應鏈問題，以及食品價格上漲。雖然德銀早已預期，各國央行會加息對抗物價上升，惟央行的預期加息步伐仍出乎他預期。

「我會說環球最少有50%機會進入衰退。」他稱，美國與歐洲有機會在2023年下半年出現衰退，原因是利率上調，且幅度顯著高於俄烏戰爭爆發前之預測水平。縱使如此，Sewing仍支持央行加息，認為央行需拉低通脹至更可持續的水平。

另一邊廂，花旗亦指過往經驗顯示，通脹放緩通常都伴隨著顯著的經濟增長風險，並預期經濟衰退的機會率已接近50%。花旗又提及，各國央行雖然盡力嘗試達致軟著陸，但這需要供應面衝擊（supply shocks）消退，以及需求維持強勁。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－Ｗ

相關文章:

【美股焦點】美股未完全反映衰退風險? 大摩：標指需跌至約3000點

【美國經濟】高盛：未來兩年陷衰退機率升至48% 下調未來三季GDP預測

【美股焦點】瑞信：美國衰退機會率低於兩成 美股熊市下仍吸引