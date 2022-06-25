【玄人‧峰語@iM網欄】問前途 學會在職場上轉移視線

近日很多客人起卦或算流年，絕大部份都是因為事業上出現很多小人，工作又諸事不順，希望了解有什麼方法去化解此。首先，職場上的人事問題，無論經濟好與差時都會存在，只是經濟好時，東家唔打打西家，做得不順就換個環境，這些人生煩惱的問題就不是問題而已。

然而，在風雨飄搖的日子，人浮於事，大家為了保命、保工作，唯有各出奇謀，令自己可以繼續生存，因而令上述的人事問題大幅度浮現，我相信這種日子，仍會繼續一段頗長的時間。我不時跟身邊的朋友說，八運所遇到的，是千載難逢的一次世運，人人都有發達機會，原因是這個世運就是財富創造，但隨著世運的交接，我們會面對撥亂反正的局面，所有事物也回到「正常」的狀態 (嚴格而言，八運所見的，很多是不合情理的，只是運之所致，適逢其會而已)。我之前所說九運代表的革命，是一種文化上(社會、經濟、人事)的轉變，因此過去20年八運的風光，按理是此情不再。

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很多跟我問前途的人，都屬於「有為」的人，他們很多的都想將事情辦好，然後繼續前行完成另一目標。然而，大家要明白當你投身職場，就是由個人的「微觀」投入去大眾的「宏觀」，很多事情也是身不由己。我從命理學的概念去分析，我相命數百，真的有格局的人其實不多，絕大部人都是中游浮游的一群，而這類群種通常是沒有太大的創造力，而是依附客觀條件生存。再白一點說，他們只是為口奔馳，沒有太大做好事情的抱負，有時為了生存，只好創造自己繼續生存的條件，但卻非為自己創造提升層次及突破框框的條件。

這類人有一種特點，就是認為忙碌就是証明自己存在的最好方法，於是絕大部份時間，都是搞些無謂事情：如不斷開會、不斷將同一文件修改、不斷做些不著邊際的探討，無非都是要搞到自己很忙，從而不能被取締。坦白說，這些人種，其實好比不斷將泥、沙石、水，掉進煲中不斷烹煮，這種搞法，表面看好是很忙碌，很努力地烹煮，永世不會煲熡東西，但同時間也永遠煮不出吃的來，只是浪費生命的白忙而已。雖然他們知道無謂，但為了生存，只能加把勁去做，學周星馳謂「導演一日十嗌CUT，都要繼續演下去」。

問題是，現在大氣候個個都在玩這玩應，即使有風水陣可擺，有平安符可戴，只要一日仍在職場，結果仍是避不開的，因為職場是群眾聚集地，而大部份群眾都是上述為求生存的而不斷「煲無米粥」的人，所以即使你多「有為」，避得一個也避不開第二個。既然如此，大大家無謂太將焦點放在這些無謂的人和事之上，工作以外的時間，多找自己喜歡的事情去做及學習，久而久之，這些所謂的小人、不如意事，會隨著你的焦點轉移而變得沒多大重要了。

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作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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