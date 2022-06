【玄人‧峰語@iM網欄】問前途 學會在職場上轉移視線

近日很多客人起卦或算流年,絕大部份都是因為事業上出現很多小人,工作又諸事不順,希望了解有什麼方法去化解此。首先,職場上的人事問題,無論經濟好與差時都會存在,只是經濟好時,東家唔打打西家,做得不順就換個環境,這些人生煩惱的問題就不是問題而已。

然而,在風雨飄搖的日子,人浮於事,大家為了保命、保工作,唯有各出奇謀,令自己可以繼續生存,因而令上述的人事問題大幅度浮現,我相信這種日子,仍會繼續一段頗長的時間。我不時跟身邊的朋友說,八運所遇到的,是千載難逢的一次世運,人人都有發達機會,原因是這個世運就是財富創造,但隨著世運的交接,我們會面對撥亂反正的局面,所有事物也回到「正常」的狀態 (嚴格而言,八運所見的,很多是不合情理的,只是運之所致,適逢其會而已)。我之前所說九運代表的革命,是一種文化上(社會、經濟、人事)的轉變,因此過去20年八運的風光,按理是此情不再。

很多跟我問前途的人,都屬於「有為」的人,他們很多的都想將事情辦好,然後繼續前行完成另一目標。然而,大家要明白當你投身職場,就是由個人的「微觀」投入去大眾的「宏觀」,很多事情也是身不由己。我從命理學的概念去分析,我相命數百,真的有格局的人其實不多,絕大部人都是中游浮游的一群,而這類群種通常是沒有太大的創造力,而是依附客觀條件生存。再白一點說,他們只是為口奔馳,沒有太大做好事情的抱負,有時為了生存,只好創造自己繼續生存的條件,但卻非為自己創造提升層次及突破框框的條件。

這類人有一種特點,就是認為忙碌就是証明自己存在的最好方法,於是絕大部份時間,都是搞些無謂事情:如不斷開會、不斷將同一文件修改、不斷做些不著邊際的探討,無非都是要搞到自己很忙,從而不能被取締。坦白說,這些人種,其實好比不斷將泥、沙石、水,掉進煲中不斷烹煮,這種搞法,表面看好是很忙碌,很努力地烹煮,永世不會煲熡東西,但同時間也永遠煮不出吃的來,只是浪費生命的白忙而已。雖然他們知道無謂,但為了生存,只能加把勁去做,學周星馳謂「導演一日十嗌CUT,都要繼續演下去」。

問題是,現在大氣候個個都在玩這玩應,即使有風水陣可擺,有平安符可戴,只要一日仍在職場,結果仍是避不開的,因為職場是群眾聚集地,而大部份群眾都是上述為求生存的而不斷「煲無米粥」的人,所以即使你多「有為」,避得一個也避不開第二個。既然如此,大大家無謂太將焦點放在這些無謂的人和事之上,工作以外的時間,多找自己喜歡的事情去做及學習,久而久之,這些所謂的小人、不如意事,會隨著你的焦點轉移而變得沒多大重要了。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

