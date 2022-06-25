【餓「新」嘗啖＠iM網】乾撈佛跳牆 初嘗珍貴的惹味

這個星期最爆的新聞莫過於屯元天因輸電纜失火停電，16萬居民過了一個無冷氣無風扇的火熱暗夜。恰巧，這天是夏至。

夏至是北半球一年中白晝最長的一天，也是陽氣生發到極點的一天，所謂「夏至一陰生」，就是指陽極陰生之意，這日跟冬至其實是相對應的，同等重要，只是都被我們無視了。

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

夏至並非夏天最熱的日子，而是象徵氣溫開始升高，古時有夏至養心一說，以中醫角度看，夏季對應的臟腑在於「心」，天熱容易讓交感神經亢奮，躁動不安，出現「心火旺盛」、「食慾不振」，因此夏至養生宜清心火，飲食以清熱解暑為主，多吃蔬果，既可補充流失的水份，亦容易消化，不會加重脾胃的負擔。

夏日吃甚麼？當然是好吃吸引的菜式。今天介紹有四十多年歷史的老字號生記，去年中進駐會展新翼，以全新名號經營的「金紫荊生記粵菜廳」。眾所周知，會展這兩年因為疫情，展覽不是被腰斬就是人數大減，偌大的一個場，水靜鵝飛，完全不是舊日模樣，心想管理層黃立仁逆市接波，勇氣實在可嘉，若非對自己向來的作品、自己的廚師團隊抱有信心，不會冒此風險。

果然，餐廳開業不到一年，已得到米芝蓮推介的榮譽。叫好才可以叫座。金紫荊生記不但保留了「生記飯店」的傳統招牌菜式，還限量供應專為金紫荊設計的特色手工懷舊菜，如香葱鮑魚砂鍋焗飯、懷舊金錢雞、海鹽煎馬友等。

這夜我們叫了四前菜：醉鵝肝、椒麻鮮海螺、海蜇花、焦糖黑毛豬叉燒，主菜則有龍騰四海、虎掌河山(乾撈佛跳牆)、酒香火焰雞、金湯如意玉荷包、香蔥鮑魚砂鍋焗飯，然後以手工芝麻卷及胭脂桃膠3.6牛乳奶凍甜品作結。味道似曾相識，但又和舊鋪不盡相同，或者，這就是老闆的取勝之道。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

值得一提的是他們首創的虎掌河山(乾撈佛跳牆)，佛跳牆吃得多，不外乎用料是否夠重手，火候是否足夠時間慢燉，但這號稱全港首創的乾撈佛跳牆，叫人有些期待，原來是嚴選山河精品水魚裙邊、鴨泡肚遠年花膠、北海道瑤柱、鮮蟹肉及珍貴的虎掌菌，乾炒而成，食落相當惹味，口感更爽彈，味道層次也相當豐富，正覺少了一口湯潤口之際，侍應遞上一小杯湯，吃完乾撈喝上一口，順滑清潤，更覺齒頰留香。

至於他們的招牌香蔥鮑魚砂鍋焗飯，由大廚親自推車出來，即場炒製，鑊氣十足，一打開鍋蓋，香氣濃郁，淋上醬汁後，更是飯香焦香齊撲鼻，就算已飽都忍不住想來一碗。鮑魚切粒爽口彈牙，飯底乾濕度焗得剛好，入口夠熱，又有輕微的焦香，好吃。

這樣的食物質素，完全想像得到待至展覽回復正常，待至煙花再度盛放時，會是何等受歡迎。想試的朋友要趁早。

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者 _ 莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖 @ 莎連娜（柯景惇）的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！