【餓「新」嘗啖＠iM網】乾撈佛跳牆 初嘗珍貴的惹味

這個星期最爆的新聞莫過於屯元天因輸電纜失火停電,16萬居民過了一個無冷氣無風扇的火熱暗夜。恰巧,這天是夏至。

夏至是北半球一年中白晝最長的一天,也是陽氣生發到極點的一天,所謂「夏至一陰生」,就是指陽極陰生之意,這日跟冬至其實是相對應的,同等重要,只是都被我們無視了。

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

夏至並非夏天最熱的日子,而是象徵氣溫開始升高,古時有夏至養心一說,以中醫角度看,夏季對應的臟腑在於「心」,天熱容易讓交感神經亢奮,躁動不安,出現「心火旺盛」、「食慾不振」,因此夏至養生宜清心火,飲食以清熱解暑為主,多吃蔬果,既可補充流失的水份,亦容易消化,不會加重脾胃的負擔。

夏日吃甚麼?當然是好吃吸引的菜式。今天介紹有四十多年歷史的老字號生記,去年中進駐會展新翼,以全新名號經營的「金紫荊生記粵菜廳」。眾所周知,會展這兩年因為疫情,展覽不是被腰斬就是人數大減,偌大的一個場,水靜鵝飛,完全不是舊日模樣,心想管理層黃立仁逆市接波,勇氣實在可嘉,若非對自己向來的作品、自己的廚師團隊抱有信心,不會冒此風險。

果然,餐廳開業不到一年,已得到米芝蓮推介的榮譽。叫好才可以叫座。金紫荊生記不但保留了「生記飯店」的傳統招牌菜式,還限量供應專為金紫荊設計的特色手工懷舊菜,如香葱鮑魚砂鍋焗飯、懷舊金錢雞、海鹽煎馬友等。

這夜我們叫了四前菜:醉鵝肝、椒麻鮮海螺、海蜇花、焦糖黑毛豬叉燒,主菜則有龍騰四海、虎掌河山(乾撈佛跳牆)、酒香火焰雞、金湯如意玉荷包、香蔥鮑魚砂鍋焗飯,然後以手工芝麻卷及胭脂桃膠3.6牛乳奶凍甜品作結。味道似曾相識,但又和舊鋪不盡相同,或者,這就是老闆的取勝之道。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

值得一提的是他們首創的虎掌河山(乾撈佛跳牆),佛跳牆吃得多,不外乎用料是否夠重手,火候是否足夠時間慢燉,但這號稱全港首創的乾撈佛跳牆,叫人有些期待,原來是嚴選山河精品水魚裙邊、鴨泡肚遠年花膠、北海道瑤柱、鮮蟹肉及珍貴的虎掌菌,乾炒而成,食落相當惹味,口感更爽彈,味道層次也相當豐富,正覺少了一口湯潤口之際,侍應遞上一小杯湯,吃完乾撈喝上一口,順滑清潤,更覺齒頰留香。

至於他們的招牌香蔥鮑魚砂鍋焗飯,由大廚親自推車出來,即場炒製,鑊氣十足,一打開鍋蓋,香氣濃郁,淋上醬汁後,更是飯香焦香齊撲鼻,就算已飽都忍不住想來一碗。鮑魚切粒爽口彈牙,飯底乾濕度焗得剛好,入口夠熱,又有輕微的焦香,好吃。

這樣的食物質素,完全想像得到待至展覽回復正常,待至煙花再度盛放時,會是何等受歡迎。想試的朋友要趁早。

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者 _ 莎連娜(柯景惇)簡介:

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間,有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食,也有機會採訪過路邊小店的地道美食,從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望,嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖 @ 莎連娜(柯景惇)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!