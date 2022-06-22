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【清酒新世界@iM網欄】杉の森酒造 suginomori brewery．一

名人薈萃 08:00 2022/06/22

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看看標題，相信很多人都沒有聽過酒造的名字，這是一個位於長野縣的酒造。長野縣有什麼酒造？除了之前介紹過岡崎酒造的信州亀齢，其實還是有不少酒造的，不過太多了，再說的話就跑題了。言歸正傳，今篇要介紹的是sugunimori brewery，前身為杉の森酒造，接下來我會一一介紹。

杉の森酒造是日本目前最高的酒造，有多高？想像一下酒造建立在高度有如在哈格曼峰的頂部，即是海拔940米。酒造位於奈良井宿，是一個被杉樹和木曾溪谷群山環繞的地方，而他們正是善用當地的山水和精米來釀造清酒。

相信大家對奈良井宿都比較陌生，奈良井宿是連接東京和京都的中山道中段的老城區。 自江戶時代以來，奈良井宿是一個發展蓬勃的驛站，全長約 1 公里是日本最長的驛站。時至今日仍然保存了百年前的模樣，同時也是國家指定的重要保護區之一，而且還是旅遊景點，有很多人特意到訪這個老城區！

 

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

杉の森酒造成立於 1793 年，在某程度上已經成為了奈良井宿的象徵，直到 2012 年就公布關閉，219年的釀造歷史幾乎結束，幸好在2021 年酒造被修復並改名，由杉の森酒造改成「suginomori brewery」，並建立一個新品牌名為「narai」，這個品牌暫時只推出一款清酒，下星期就會詳細介紹他們的清酒。

一般我們所認識的酒造都是以一年兩造為基礎，即是說一年只有兩段時間來釀造清酒，不過suginomori brewery有點特別，雖說酒造只推出一款清酒，但是他們強調自己為四季酒造，即時說酒造一年四季都在釀造清酒，把傳統及現代清酒的理念配合在一起，帶來日本清酒釀造的新風格。


地址：長野縣鹽尻市奈良井 551
電話：0264-34-3001
官網：https://www.narai.jp/ja

 

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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