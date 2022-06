【清酒新世界@iM網欄】杉の森酒造 suginomori brewery．一

看看標題,相信很多人都沒有聽過酒造的名字,這是一個位於長野縣的酒造。長野縣有什麼酒造?除了之前介紹過岡崎酒造的信州亀齢,其實還是有不少酒造的,不過太多了,再說的話就跑題了。言歸正傳,今篇要介紹的是sugunimori brewery,前身為杉の森酒造,接下來我會一一介紹。

杉の森酒造是日本目前最高的酒造,有多高?想像一下酒造建立在高度有如在哈格曼峰的頂部,即是海拔940米。酒造位於奈良井宿,是一個被杉樹和木曾溪谷群山環繞的地方,而他們正是善用當地的山水和精米來釀造清酒。

相信大家對奈良井宿都比較陌生,奈良井宿是連接東京和京都的中山道中段的老城區。 自江戶時代以來,奈良井宿是一個發展蓬勃的驛站,全長約 1 公里是日本最長的驛站。時至今日仍然保存了百年前的模樣,同時也是國家指定的重要保護區之一,而且還是旅遊景點,有很多人特意到訪這個老城區!

杉の森酒造成立於 1793 年,在某程度上已經成為了奈良井宿的象徵,直到 2012 年就公布關閉,219年的釀造歷史幾乎結束,幸好在2021 年酒造被修復並改名,由杉の森酒造改成「suginomori brewery」,並建立一個新品牌名為「narai」,這個品牌暫時只推出一款清酒,下星期就會詳細介紹他們的清酒。

一般我們所認識的酒造都是以一年兩造為基礎,即是說一年只有兩段時間來釀造清酒,不過suginomori brewery有點特別,雖說酒造只推出一款清酒,但是他們強調自己為四季酒造,即時說酒造一年四季都在釀造清酒,把傳統及現代清酒的理念配合在一起,帶來日本清酒釀造的新風格。



地址:長野縣鹽尻市奈良井 551

電話:0264-34-3001

官網:https://www.narai.jp/ja

