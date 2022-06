【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】香港田徑錦標賽 新地香港下月公開報名

最近天氣炎熱,練習跑步實在辛苦不少,但多個跑賽一觸即發,包括明天起一連三日(6月24至26日)在將軍澳運動場舉行的香港田徑錦標賽,多名高手雲集,以及八月底在天水圍舉辦的新鴻基地產香港10公里錦標賽賽事,這項每年都吸引不少跑手報名的比賽,估計將於7月中接受公開報名,有興趣的跑友,記得要密切留意香港田徑總會網站的公佈。

今個星期舉行的香港田徑錦標賽,頭炮為男女子10,000米,率先在明晚亮相。男子組熱門包括在早前田總系列賽10公里勝出的葉雅傑、去年香港馬拉松10公里冠軍黃子圖,以及出戰東京奧運的男子三鐵運動員奧斯卡 (Oscar Coggins) 。這三位去年香港馬拉松10公里三甲再次比賽相遇,相信定會有一番激鬥。至於女子組熱門則包括有香港10公里跑后屈旨盈,以及曾參加倫敦奧運的愛爾蘭選手Caitriona Jennings,Caitriona的10公里個人最佳時間僅35分23秒,亦是愛爾蘭50公里及100公里長跑紀錄保持者,上月更在愛爾蘭利默里克馬拉松以2小時41分完成全馬賽事,相信對今年連續幾次系列賽冠軍的屈旨盈帶來一定壓力。

▲ 去年香港馬拉松男子10公里三甲,將在香港田徑錦標賽男子10,000米再次激鬥,圖中衝線者為冠軍黃子圖。(圖片來源:渣打香港馬拉松facebook專頁)

▲ Caitriona Jennings可謂香港田徑錦標賽女子10,000米的焦點所在。(圖片來源:Caitriona Jennings Instagram)

除了10,000米賽事,女子5,000米賽事相信亦十分精彩,繼續不少得希望蟬聯冠軍的屈旨盈,還有近年冒起甚快、早幾年學界賽事成為一眾焦點的韋氏姊妹—韋祺及韋禔。韋祺曾在香港田徑系列賽5,000米賽事跑出17分36秒的香港青年紀錄,孖生姊妹韋禔亦曾以37分43秒奪得香港馬拉松女子10公里亞軍。

▲ 近年參與三鐵比賽的韋氏姊妹將一起挑戰女子5,000米賽事,圖為韋祺。(圖片來源:Cade Wright Instagram)

另外,今年田徑錦標賽特別舉辦3,000米男女子混合競走計時賽作為壓軸,是錦標賽的邀請項目,出場代表包括曾出戰東京奧運的女子代表程小雅,作為香港女子20公里競步賽紀錄保持者,相信備受矚目,男子名將謝振雄及錢文傑亦將一同參與。

▲ 來源:程小雅JessicaChing facebook專頁)

至於新鴻基地產香港10公里錦標賽,將於8月28日早上7時在天水圍舉行,為本港公路長跑賽事展開序幕,估計屆時天氣與當下悶熱情況亦不遑多讓。與往年相若,起點及終點為天水圍天影路近濕地公園,以平路為主,頭段沿天影路南行往屯門方向跑,中段洪天路近青山公路,以及最後200米都有上斜位,為跑手帶來一定挑戰。每年這個10公里賽事都吸引不少高手參與,去年黃子圖及屈旨盈亦分別奪得男子及女子組冠軍。

▲ 屈旨盈去年勝出新地10公里錦標賽賽事。(圖片來源:Crystal屈旨盈facebook專頁)

現時香港10公里錦標賽正接受精英組資格申請,公眾可透過田總網站填寫表格申請,截止日期為6月27日。有意以精英組參加人士,須於2021-2022年度於田總主辦或認可的賽事達到相關成績要求才符合資格,例如男女子的5公里成績分別為21分鐘或25分鐘,而10公里成績分別為46分鐘及57分鐘。至於未符精英組資格的跑手,可循公開報名參與非精英組別,估計將於7月中接受公開報名。

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

