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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】田徑錦標賽明天舉行 香港10公里下月公開報名

名人薈萃 08:19 2022/06/23

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最近天氣炎熱，練習跑步實在辛苦不少，但多個跑賽一觸即發，包括明天起一連三日（6月24至26日）在將軍澳運動場舉行的香港田徑錦標賽，多名高手雲集，以及八月底在天水圍舉辦的新鴻基地產香港10公里錦標賽賽事，這項每年都吸引不少跑手報名的比賽，估計將於7月中接受公開報名，有興趣的跑友，記得要密切留意香港田徑總會網站的公佈。

 

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

今個星期舉行的香港田徑錦標賽，頭炮為男女子10,000米，率先在明晚亮相。男子組熱門包括在早前田總系列賽10公里勝出的葉雅傑、去年香港馬拉松10公里冠軍黃子圖，以及出戰東京奧運的男子三鐵運動員奧斯卡 (Oscar Coggins) 。這三位去年香港馬拉松10公里三甲再次比賽相遇，相信定會有一番激鬥。至於女子組熱門則包括有香港10公里跑后屈旨盈，以及曾參加倫敦奧運的愛爾蘭選手Caitriona Jennings，Caitriona的10公里個人最佳時間僅35分23秒，亦是愛爾蘭50公里及100公里長跑紀錄保持者，上月更在愛爾蘭利默里克馬拉松以2小時41分完成全馬賽事，相信對今年連續幾次系列賽冠軍的屈旨盈帶來一定壓力。

去年香港馬拉松男子10公里三甲，將在香港田徑錦標賽男子10,000米再次激鬥，圖中衝線者為冠軍黃子圖。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

Caitriona Jennings可謂香港田徑錦標賽女子10,000米的焦點所在。（圖片來源：Caitriona Jennings Instagram）

除了10,000米賽事，女子5,000米賽事相信亦十分精彩，繼續不少得希望蟬聯冠軍的屈旨盈，還有近年冒起甚快、早幾年學界賽事成為一眾焦點的韋氏姊妹—韋祺及韋禔。韋祺曾在香港田徑系列賽5,000米賽事跑出17分36秒的香港青年紀錄，孖生姊妹韋禔亦曾以37分43秒奪得香港馬拉松女子10公里亞軍。

近年參與三鐵比賽的韋氏姊妹將一起挑戰女子5,000米賽事，圖為韋祺。（圖片來源：Cade Wright Instagram）

另外，今年田徑錦標賽特別舉辦3,000米男女子混合競走計時賽作為壓軸，是錦標賽的邀請項目，出場代表包括曾出戰東京奧運的女子代表程小雅，作為香港女子20公里競步賽紀錄保持者，相信備受矚目，男子名將謝振雄及錢文傑亦將一同參與。

來源：程小雅JessicaChing facebook專頁）

至於新鴻基地產香港10公里錦標賽，將於8月28日早上7時在天水圍舉行，為本港公路長跑賽事展開序幕，估計屆時天氣與當下悶熱情況亦不遑多讓。與往年相若，起點及終點為天水圍天影路近濕地公園，以平路為主，頭段沿天影路南行往屯門方向跑，中段洪天路近青山公路，以及最後200米都有上斜位，為跑手帶來一定挑戰。每年這個10公里賽事都吸引不少高手參與，去年黃子圖及屈旨盈亦分別奪得男子及女子組冠軍。

屈旨盈去年勝出新地10公里錦標賽賽事。（圖片來源：Crystal屈旨盈facebook專頁）

現時香港10公里錦標賽正接受精英組資格申請，公眾可透過田總網站填寫表格申請，截止日期為6月27日。有意以精英組參加人士，須於2021-2022年度於田總主辦或認可的賽事達到相關成績要求才符合資格，例如男女子的5公里成績分別為21分鐘或25分鐘，而10公里成績分別為46分鐘及57分鐘。至於未符精英組資格的跑手，可循公開報名參與非精英組別，估計將於7月中接受公開報名。

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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