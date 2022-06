【有故事的人@iM網欄】想留一天與你喘息 再見我的世一

凡仙(注)受朋友王一諾拜托,一起拜訪蔣爺爺。



蔣爺爺的太太85嵗高齡逝世,告別式才剛過一兩週, 在蔣爺爺托孫女蔣婕幾番客氣的催促下,終於來訪了。

孫女蔣婕迎了兩位陌生的客人,帶著狐疑的目光,按爺爺的指示,請客人去了屋頂的陽台花園。

蔣婕搞不懂,爺爺為什麼急著要見王一諾,她確定他們倆在奶奶告別式上才第一次見面,聽說王一諾的長輩是爺爺和嫲嫲大學的同學。

他們仨談了很久,茶水都替他們換了兩趟,蔣婕卻一點都打探不出他們在講些什麼。特別是那男生凡仙,背著坐也像能看得見一樣,她從老遠走近都被察覺到,馬上就停止說話。

之後幾天,爺爺變得好奇怪。

每天從早到晚待在在屋頂的陽台花園,多是安安靜靜的呆坐、不語、沈思,但偶爾又高高興興的四處張望,像在空中尋找什麼似的。

蔣婕也發現,爺爺手裡多了張老照片,是王一諾留給他的。那幀舊照片蔣婕有印象,奶奶也有一張。照片裏爺爺看著遠方,蔣奶奶則深情的看著蔣爺爺,奶奶說這記錄了她與爺爺的第一次邂逅。

當年她和爺爺在英國讀大學,曾經和同學一起遊覽Kent郡的Canterbury Cathedral大教堂,照片就是在那裏拍的。

但王一諾的照片,跟奶奶的有點不一樣。照片裡有更廣濶的視野。蔣奶奶還是深情的看著蔣爺爺,爺爺還是看著遠方,但照片裡面多了個女生,清秀的,帶著清湯掛麵的髮型。

爺爺發呆的狀態持續了三天,大家開始擔心。然後王一諾和凡仙又來了一趟,但這次大家都沒注意她,她也高高興興的待在旁邊偷聽著。

原來王一諾的姑祖母王婆婆,是蔣爺爺和蔣奶奶在英國的大學同學。王一諾對蔣爺爺說他姑祖母的心願,就是讓爺爺知道,姑祖母一直沒有忘記他,他們倆在英國一起的短暫日子,是她一生最甜蜜的時光。

蔣婕不用猜也知道,王婆婆就是爺爺的前度。

王一諾再說,他姑祖母也沒有辜負她的閨蜜所拜托,幫忙撮合閨蜜,和閨蜜的世一。

蔣爺爺沉默了。

蔣婕卻炸了!

不用說,閨蜜就是蔣婕的奶奶,奶奶的世一,就是爺爺!那王婆婆跟爺爺,是閨蜜情下的犧牲品?

凡仙的話,讓蔣婕再炸了一次。

凡仙說因爲他能能與靈體溝通,上次見面就已經「看」到王婆婆在陽台花園靜靜的待在附近,像是在眺望蔣爺爺。

凡仙說王婆婆的執念很強,去年逝世後一直沒有走向往生之路,應該也經常來看看蔣爺爺和蔣奶奶。

這次凡仙再訪,就是讓爺爺知道,王婆婆終於答應安心的離開,往生之路去了,請爺爺放心。

兩男生走後,蔣爺爺依然沉默,但臉上卻多了份安慰的笑容。

晚上,電視在播Ian Chan 陳卓賢《留一天與你喘息》的MV,蔣爺爺聼得很用心,蔣婕聽著聽著,哭了。

▲ Ian Chan 陳卓賢《留一天與你喘息》@ Ian Chan Fans Club





無數次獨個哭喊和嘆息

迷失了我 苦惱忐忑

纏住我只有 瑣碎記憶

卻竟得到你呼應



唯一想 留一天 與你喘息

無聲的 和煦的

懷中有你讓劇震暫停

*注: 他有都市異靈能力,能與動物,靈體溝通,幫助他們,但從不以此賺取金錢,我們都叫這位都市「義」靈:凡仙

