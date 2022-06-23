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【有故事的人@iM網欄】想留一天與你喘息 再見我的世一

名人薈萃 08:00 2022/06/23

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凡仙(注)受朋友王一諾拜托，一起拜訪蔣爺爺。


蔣爺爺的太太85嵗高齡逝世，告別式才剛過一兩週， 在蔣爺爺托孫女蔣婕幾番客氣的催促下，終於來訪了。
孫女蔣婕迎了兩位陌生的客人，帶著狐疑的目光，按爺爺的指示，請客人去了屋頂的陽台花園。
蔣婕搞不懂，爺爺為什麼急著要見王一諾，她確定他們倆在奶奶告別式上才第一次見面，聽說王一諾的長輩是爺爺和嫲嫲大學的同學。
他們仨談了很久，茶水都替他們換了兩趟，蔣婕卻一點都打探不出他們在講些什麼。特別是那男生凡仙，背著坐也像能看得見一樣，她從老遠走近都被察覺到，馬上就停止說話。

 

同場加映︰【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

 
之後幾天，爺爺變得好奇怪。
每天從早到晚待在在屋頂的陽台花園，多是安安靜靜的呆坐、不語、沈思，但偶爾又高高興興的四處張望，像在空中尋找什麼似的。
蔣婕也發現，爺爺手裡多了張老照片，是王一諾留給他的。那幀舊照片蔣婕有印象，奶奶也有一張。照片裏爺爺看著遠方，蔣奶奶則深情的看著蔣爺爺，奶奶說這記錄了她與爺爺的第一次邂逅。

當年她和爺爺在英國讀大學，曾經和同學一起遊覽Kent郡的Canterbury Cathedral大教堂，照片就是在那裏拍的。
但王一諾的照片，跟奶奶的有點不一樣。照片裡有更廣濶的視野。蔣奶奶還是深情的看著蔣爺爺，爺爺還是看著遠方，但照片裡面多了個女生，清秀的，帶著清湯掛麵的髮型。

爺爺發呆的狀態持續了三天，大家開始擔心。然後王一諾和凡仙又來了一趟，但這次大家都沒注意她，她也高高興興的待在旁邊偷聽著。
原來王一諾的姑祖母王婆婆，是蔣爺爺和蔣奶奶在英國的大學同學。王一諾對蔣爺爺說他姑祖母的心願，就是讓爺爺知道，姑祖母一直沒有忘記他，他們倆在英國一起的短暫日子，是她一生最甜蜜的時光。
蔣婕不用猜也知道，王婆婆就是爺爺的前度。
王一諾再說，他姑祖母也沒有辜負她的閨蜜所拜托，幫忙撮合閨蜜，和閨蜜的世一。
蔣爺爺沉默了。
蔣婕卻炸了！
不用說，閨蜜就是蔣婕的奶奶，奶奶的世一，就是爺爺！那王婆婆跟爺爺，是閨蜜情下的犧牲品？

凡仙的話，讓蔣婕再炸了一次。
凡仙說因爲他能能與靈體溝通，上次見面就已經「看」到王婆婆在陽台花園靜靜的待在附近，像是在眺望蔣爺爺。
凡仙說王婆婆的執念很強，去年逝世後一直沒有走向往生之路，應該也經常來看看蔣爺爺和蔣奶奶。
這次凡仙再訪，就是讓爺爺知道，王婆婆終於答應安心的離開，往生之路去了，請爺爺放心。

兩男生走後，蔣爺爺依然沉默，但臉上卻多了份安慰的笑容。
晚上，電視在播Ian Chan 陳卓賢《留一天與你喘息》的MV，蔣爺爺聼得很用心，蔣婕聽著聽著，哭了。

Ian Chan 陳卓賢《留一天與你喘息》@ Ian Chan Fans Club


 
無數次獨個哭喊和嘆息
迷失了我 苦惱忐忑
纏住我只有 瑣碎記憶
卻竟得到你呼應
 
唯一想 留一天 與你喘息
無聲的 和煦的
懷中有你讓劇震暫停

*注： 他有都市異靈能力，能與動物，靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義」靈：凡仙

同場加映︰【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

作者_寡言（梁偉英）簡介：
簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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撰文 : 寡言（梁偉英）

欄名 : 有故事的人

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