【開市9點半】鮑威爾認高息無助降食品及汽油成本　習近平稱要健全平台企業監管

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聯儲局主席鮑威爾稱，收緊貨幣政策將是對抗通脹的有效工具，並表示經濟已準備好應對更高的利率，更高的利率對降低飆升的食品和汽油成本沒有多大幫助。

國家主席習近平表示，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，健全支付領域規則制度和風險防控體系。大型支付和金融科技平台企業要回歸本源，健全監管規則，補齊制度短板。

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