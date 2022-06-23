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【開市9點半】鮑威爾認高息無助降食品及汽油成本　習近平稱要健全平台企業監管

股市 06:20 2022/06/23

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聯儲局主席鮑威爾稱，收緊貨幣政策將是對抗通脹的有效工具，並表示經濟已準備好應對更高的利率，更高的利率對降低飆升的食品和汽油成本沒有多大幫助。

國家主席習近平表示，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，健全支付領域規則制度和風險防控體系。大型支付和金融科技平台企業要回歸本源，健全監管規則，補齊制度短板。

重點新聞：

1. 【美國加息】鮑威爾：儲局堅定地致力於降低通脹　承認高利率無助降低食品及汽油成本

2. 【平台經濟股】習近平：推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源　健全監管規則

3. 【藍籌內房】碧桂園評級遭穆迪降至垃圾級　指內房銷售弱累流動性和財務靈活性

4. 【螞蟻集團】螞蟻集團據報最快今月底提交設立金控公司申請　人行會公告受理　螞蟻：申請尚無時間表

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6. 【大行看法】德意志國際私人銀行預期　10月前將中國股市評級上調

7. 【下半年展望】信安陳曉蓉：恒指下半年有望挑戰24000點　看好科技內房板塊

8. 【新股IPO】名創優品據報周四闖關　估計集資約7.8億元

9. 【新股IPO】香港新股集資規模跌至全球第9位、處10年低位　德勤：港股不能「獨善其身」下半年料有大調整

 

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