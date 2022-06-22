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【智能家居】亞馬遜Echo系列智能音響正式售往香港　內建語音助理Alexa增本地化內容、懂回答誰是香港特首

Hot Talk 22:30 2022/06/22

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【智能家居】亞馬遜Echo系列智能音響正式售往香港　內建語音助理Alexa增本地化內容、懂回答誰是香港特首

智能家居愈趨流行，過去亞馬遜（Amazon，美：AMZN）皇牌數碼助理服務Alexa一直只在美國、英國、日本等幾個地區提供服務，不過，亞馬遜今日宣布開放香港用戶直購內建 Alexa 的 Echo 系列智能音響，可支援 Spotify、本地新聞及廣播電台、大量本地實用知識等服務，而香港用戶可以使用英語來操作 Echo 國際版和 Echo Dot 國際版智能音響。

Alexa 國際總監 Michele Butti 表示，除了持續致力優化 Alexa 的使用體驗，還增加了符合香港用戶需求的新功能，包括本地新聞與廣播電台、以及支援 Spotify 等等，由於 Alexa 服務透過雲端驅動，上述功能現在都可以在家中既有的裝置上使用。

香港用戶將享有本地化功能及內容，包括：

• 收聽本地新聞，以及國際新聞台內容，如半島電視台、路透社和 CNN 等。

• Alexa 現時對於節日、貨幣、地點、名人等更加了解，用戶可以嘗試發問：「Alexa， who is the chief executive of Hong Kong？（Alexa，誰是香港行政長官？）」。

• 用戶現在可以透過 Alexa 收聽 Spotify Premium 或免費帳戶的音樂

Echo 和 Echo Dot 國際版目前提供碳黑色版本供香港消費者於 amazon.com/echo-hk 和 amazon.com/echodot-hk 選購。部分 Alexa 功能可能受限於特定國家或語言，並可能隨時調整； 部分在美國可用的功能，如 Alexa Guard、Amazon Kids 和 In-Skill Purchases 則無法使用。

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