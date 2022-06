【智能家居】亞馬遜Echo系列智能音響正式售往香港　內建語音助理Alexa增本地化內容、懂回答誰是香港特首

智能家居愈趨流行,過去亞馬遜(Amazon,美:AMZN)皇牌數碼助理服務Alexa一直只在美國、英國、日本等幾個地區提供服務,不過,亞馬遜今日宣布開放香港用戶直購內建 Alexa 的 Echo 系列智能音響,可支援 Spotify、本地新聞及廣播電台、大量本地實用知識等服務,而香港用戶可以使用英語來操作 Echo 國際版和 Echo Dot 國際版智能音響。

Alexa 國際總監 Michele Butti 表示,除了持續致力優化 Alexa 的使用體驗,還增加了符合香港用戶需求的新功能,包括本地新聞與廣播電台、以及支援 Spotify 等等,由於 Alexa 服務透過雲端驅動,上述功能現在都可以在家中既有的裝置上使用。

香港用戶將享有本地化功能及內容,包括:

• 收聽本地新聞,以及國際新聞台內容,如半島電視台、路透社和 CNN 等。

• Alexa 現時對於節日、貨幣、地點、名人等更加了解,用戶可以嘗試發問:「Alexa, who is the chief executive of Hong Kong?(Alexa,誰是香港行政長官?)」。

• 用戶現在可以透過 Alexa 收聽 Spotify Premium 或免費帳戶的音樂