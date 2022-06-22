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【航運商】全球最大貨櫃商馬士基：航運成本飆升勢頭料不減　能源及勞動力正承受通脹壓力

股市 21:50 2022/06/22

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【航運商】全球最大貨櫃商馬士基：航運成本飆升勢頭料不減　能源及勞動力正承受通脹壓力

全球最大貨櫃航運公司馬士基集團（AP Moller-Maersk）行政總裁Vincent Clerc接受外電訪問時稱，航運成本飆升的勢頭料不會減弱，同時提到未來會出現更多通脹。

馬士基被視為全球貿易龍頭，為大量國際零售商和消費品公司運輸貨品，包括沃爾瑪（Walmart，美：WMT）和耐克（Nike，美：NKE）到聯合利華（Unilever，美：ULVR）的商品。

自疫情爆發以來，供應鏈成本走高已經震撼零售和包裝商品行業，尤其是在過去一年，隨著經濟開始復蘇，主要港口出現擠塞阻礙食品、保健產品到各種商品的集裝箱。Vincent Clerc稱，物流行業是重能源及勞動密集型，而這兩項基礎正承受巨大通脹壓力。

Clerc表示，部分區域的擁堵狀況有所改善，但同時有一些地區的情況正在惡化，例如美國東海岸和北歐貨車司機數量，以及將貨物運送到內陸基礎設施的能力。

Clerc表示，自從與中國出現貿易緊張局勢，全球公司一直削減更多從中國出口的材料和商品的比例，希望實現供應鏈多元化，「分佈更均勻，對一兩個特定領域的依賴減少」。

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