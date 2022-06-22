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【藍籌內房】碧桂園評級遭穆迪降至「Ba1」　指內房銷售弱累流動性和財務靈活性

股市 21:04 2022/06/22

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碧桂園遭穆迪將評級降至Ba1垃圾評級，指內房銷售弱累及流動性緩衝和財務靈活性。

藍籌內房股碧桂園 （02007） 遭穆迪將其高級無抵押評級由原來的投資級別「Baa3」降一級至投機級別「Ba1」，評級展望為負面，穆迪又同時將碧桂園的發行人評級由「Baa3」撤銷。穆迪解釋，碧桂園料保持強勁的市場地位和良好流動性，惟負面展望反映了碧桂園未來6至12個月，於內房銷售下跌及市場情緒持續疲弱下，流動性緩衝和財務靈活性有所下降。

穆迪預測，內房市道疲弱下，碧桂園的合同銷售今年料下跌三成，至約4000億元人民幣。穆迪又估計，碧桂園毛利率未來12至18個月將由去年的18%降至15%至16%，因受累內房售價下跌。至於集團除息稅前盈利與利息覆蓋率的比率，則料由去年的4.7倍，於未來12至18個月內跌至4.0至4.3倍。

穆迪又指，公司的部分非限制性現金必須保留在項目層面，以支持營運，這將限制碧桂園在控股公司層面使用內部現金償債的靈活性。同時，市場情緒疲弱亦意味集團進入離岸債市的機會仍會受限。

【石Sir一周前瞻及異動股】勝利管道、東陽光藥及貝殼－W

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 國企內房股 民企內房股 穆迪 碧桂園（02007）
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