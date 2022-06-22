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【富途牛散】中細價股起舞　富途散戶+北水入場

股市 20:19 2022/06/22

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【細價股】中細價股起舞　富途散戶+北水入場

細價股炒風極盛，當中涉及北水及散戶炒作，首6隻升幅榜股份，成交均逾千萬元，愛高集團 （00328） 升175.5%，成交8098萬元，據交易數據顯示，首三大有份交易的投行，均見富途證券、中國國際及耀才等客戶，長江生命科技 （00775） 更見中國創盈市場服務，即北水入場。

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    +5
    +4
大升股份 收市價(元) 升幅 成交額 活躍交易客戶券商
愛高集團(00328) 0.27 +175.5% 8098
萬元		 富途、耀才、富昌證券
弘海高新資源(00065) 0.41 +141.2% 7589萬元 富途、中銀、耀才
長江生命科技(00775) 1.22 +87.7% 9.69億元 中國創盈市場服務、富昌證券、富途
中國汽車新零售(00526) 0.045 +50.0% 3043萬元 富途、中銀、耀才
領地控股(06999) 0.71 +42.0% 2173萬元 富途、中銀、富昌證券
綠色經濟(01315) 0.029 +31.8% 1191萬元 富途、中銀、實德證券

【異動股】再有細價煤炭股炒高　弘海高新資源一度高升3倍、綠領控股曾升逾一倍

港股 愛高集團（00328） 弘海高新資源（00065） 長江生命科技（00775） 中國汽車新零售（00526） 領地控股（06999） 綠色經濟（01315）

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