【富途牛散】中細價股起舞　富途散戶+北水入場

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【香港旅遊社】縱橫遊控股大股東折讓18%配股沽貨 涉最多1億股、套現3800萬
細價股炒風極盛，當中涉及北水及散戶炒作，首6隻升幅榜股份，成交均逾千萬元，愛高集團 （00328） 升175.5%，成交8098萬元，據交易數據顯示，首三大有份交易的投行，均見富途證券、中國國際及耀才等客戶，長江生命科技 （00775） 更見中國創盈市場服務，即北水入場。
|大升股份
|收市價(元)
|升幅
|成交額
|活躍交易客戶券商
|愛高集團(00328)
|0.27
|+175.5%
|8098
萬元
|富途、耀才、富昌證券
|弘海高新資源(00065)
|0.41
|+141.2%
|7589萬元
|富途、中銀、耀才
|長江生命科技(00775)
|1.22
|+87.7%
|9.69億元
|中國創盈市場服務、富昌證券、富途
|中國汽車新零售(00526)
|0.045
|+50.0%
|3043萬元
|富途、中銀、耀才
|領地控股(06999)
|0.71
|+42.0%
|2173萬元
|富途、中銀、富昌證券
|綠色經濟(01315)
|0.029
|+31.8%
|1191萬元
|富途、中銀、實德證券
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